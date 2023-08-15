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洛阳新增4家市级新型研发机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 09:08

　　记者从市科技局获悉，2023年度市级新型研发机构备案名单日前公布，4家单位入选。至此，我市新型研发机构总数增至23家。

　　此次备案的市级新型研发机构分布于人工智能、新材料等风口产业领域，具有从事领域技术含量高、研发投入占营收比例大等特征。我市将继续支持新型研发机构发挥自身优势，开展产业关键技术研发，更好推动科研成果转化，为全市产业高质量发展提供支撑。

　　4家入选单位

　　●大鱼视觉技术(河南)有限公司

　　建有河南省精密感知与智能控制工程技术研究中心，可为泛半导体领域客户提供自动光学检测解决方案等服务

　　●华材科技试验场(洛阳)有限公司

　　拥有力学性能评价所需试验设备60余台、高精度加工设备30余台，可为航空航天、化工能源、材料科学、特种设备等科研领域提供国标、行标、非标试样的生产、检测等服务

　　●洛阳星派数值仿真研究院有限公司

　　系洛阳创业之星大赛落地注册企业，自成立以来完成科技成果转化17项，其自主研发的CAE技术已在国家重大项目中实现应用

　　●洛阳嘉盛电控技术有限公司

　　致力于电磁轴承控制设备的研发制造和销售服务，推动新能源控制技术领域部分产品实现国产化替代，先后完成科技成果转化26项

　　(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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