洛阳新增4家市级新型研发机构

记者从市科技局获悉，2023年度市级新型研发机构备案名单日前公布，4家单位入选。至此，我市新型研发机构总数增至23家。 记者从市科技局获悉，2023年度市级新型研发机构备案名单日前公布，4家单位入选。至此，我市新型研发机构总数增至23家。 此次备案的市级新型研发机构分布于人工智能、新材料等风口产业领域，具有从事领域技术含量高、研发投入占营收比例大等特征。我市将继续支持新型研发机构发挥自身优势，开展产业关键技术研发，更好推动科研成果转化，为全市产业高质量发展提供支撑。 4家入选单位 ●大鱼视觉技术(河南)有限公司 建有河南省精密感知与智能控制工程技术研究中心，可为泛半导体领域客户提供自动光学检测解决方案等服务 ●华材科技试验场(洛阳)有限公司 拥有力学性能评价所需试验设备60余台、高精度加工设备30余台，可为航空航天、化工能源、材料科学、特种设备等科研领域提供国标、行标、非标试样的生产、检测等服务 ●洛阳星派数值仿真研究院有限公司 系洛阳创业之星大赛落地注册企业，自成立以来完成科技成果转化17项，其自主研发的CAE技术已在国家重大项目中实现应用 ●洛阳嘉盛电控技术有限公司 致力于电磁轴承控制设备的研发制造和销售服务，推动新能源控制技术领域部分产品实现国产化替代，先后完成科技成果转化26项 (洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李园园)