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苏州探索“市集模式”推动280余家农贸市场华丽变身（他山石）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 08:52
美食区

　　农贸市场里既能买菜、吃美食，还能看书、喝咖啡、拍照打卡……眼下到苏州的青年游客，除了逛园林、听评弹，不少人的行程单上还多了另一个去处：双塔市集。

　　近年来，苏州坚持政府引导、市场运作、群众参与，推动280余家农贸市场更新改造，许多改造后的农贸市场依靠其整洁的环境、丰富的业态、多样的服务成了网红打卡地。

　　老菜场告别“脏乱差”

　　走进改造后的双塔市集，复古的装修风格、宽敞的过道、整洁的摊位让人眼前一亮，完全没了老农贸市场的样子。

　　双塔市集位于苏州市姑苏区双塔街道，前身是双塔菜场，周边有不少居民小区。改造前的双塔菜场灯光昏暗、地面坑坑洼洼，“脏乱差”是常态，附近的居民都不太愿意去。

　　为改善双塔菜场的环境，2019年，姑苏区政府决定对双塔菜场进行全面改造升级。设计师认为，双塔菜场紧临平江路景区，辐射的人群除了周边居民，还有外地游客，在规划设计时要兼具便民与文旅属性，既要实用，也要时尚。

蔬菜区

　　因此，丰富菜场业态是此次改造的重点之一。区别于传统菜场单一的买菜功能，设计团队在双塔菜场的改造方案中设置了各类特色商铺，通过全新的业态吸引青年游客。

　　62个生鲜商铺、9个小吃档口、17个市集小铺……买完菜可以顺便到小铺子里捎上一束鲜花、到咖啡馆里喝一杯咖啡歇歇脚，生鲜区的鸡头米、大闸蟹等也可直接在小食区烹饪，传统农贸市场摇身一变成了社区生活服务、休闲娱乐等多功能复合区域，让市民在买菜的同时享受到另一种慢生活。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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