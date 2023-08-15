“巡礼新时代 奋进新征程·河南篇”专题活动在洛启动

昨日，“巡礼新时代 奋进新征程·河南篇”专题活动启动仪式在洛邑古城举行。

昨日，“巡礼新时代 奋进新征程·河南篇”专题活动启动仪式在洛邑古城举行。

本次活动由中央网信办网络社会工作局联合河南省委网信办共同主办，旨在深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察河南重要讲话和指示精神，生动展现河南坚持锚定“两个确保”、实施“十大战略”的生动实践。50多名来自全国各地的网络文明伙伴、正能量网络名人及河南属地新闻网站编辑记者将赴洛阳、郑州、开封实地走访，宣传展示河南突出文旅文创融合发展、先进制造业高质量发展的新气象、新成效。

“巡礼新时代 奋进新征程·河南篇”专题活动首站采风活动在我市举行。12日，专题活动采风团将走进龙门石窟、隋唐大运河文化博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园，聚焦洛阳发挥历史文化优势，抢抓文旅产业发展新风口，打造“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”文旅新业态和沉浸式文旅目的地的举措成效。13日，专题活动采风团将到国家农机装备创新中心、中信重工机械股份有限公司调研采访，聚焦洛阳大力实施创新驱动发展战略，在持续巩固制造业传统优势基础上抢占新赛道、培育新动能，推动制造业高质量发展的举措成效。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）