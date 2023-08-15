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全国政协调研组来洛 刘赐贵率队 刘炯天、付静参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.12 08:23

　　8日，全国政协常委、港澳台侨委员会主任刘赐贵率队来洛，围绕河洛文化研究课题开展专题调研，并召开中国河洛文化研究会工作座谈会。

　　省政协副主席刘炯天、省政协港澳台侨和外事委员会副主任付静，市政协主席孙延文、副主席宗玉红参加活动。

　　在洛期间，调研组先后来到二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城天堂明堂景点等地实地察看，希望进一步加强二里头夏都遗址的发掘研究，讲好新时代“黄河故事”，推进文旅融合发展不断取得新成效。

　　在座谈会上，刘赐贵听取河洛文化研究会秘书处、省社科院等单位和洛阳、濮阳、信阳等地负责人的相关工作汇报。我市重点围绕河洛文化旅游节总体情况、主要做法、今年策划思路进行汇报。河洛文化旅游节自2005年举办以来，经过18年的持续培育，已成为我市弘扬河洛文化、推动文旅融合的重要载体。近年来，河洛文化旅游节以“行走河南 读懂中国”为主线，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，努力在彰显河洛文化特色、推进文旅融合发展、促热文旅消费市场等方面持续发力，取得良好成效。今年河洛文化旅游节将积极融入汉服、音乐、博物馆等文化元素，持续提升文化内涵。

　　刘赐贵指出，河南地处中原腹地，有着丰富厚重的根亲文化、源远流长的姓氏文化和灿烂辉煌的河洛文化，它们对于连接沟通海峡两岸关系有着特殊作用。河洛文化研究对于增进民众文化认同和坚定文化自信，具有深远的意义，要深刻把握“两个结合”，贯彻落实习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化的重要论述，讲好新时代中国的文明创建故事，建设中华民族现代文明。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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