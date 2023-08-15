河南围棋界泰斗黄进先走进洛阳校园

昨日下午，80岁的河南围棋界泰斗黄进先老先生专程来洛，参加洛阳市第一实验小学围棋社团新学年开团仪式。

黄进先分享其围棋生涯与成长经历

昨日下午，80岁的河南围棋界泰斗黄进先老先生专程来洛，参加洛阳市第一实验小学围棋社团新学年开团仪式。在活动现场，黄进先为孩子们传道解惑，鼓励孩子们传承并弘扬中国围棋文化。

黄进先曾任中国围棋协会副主席、河南省围棋队主教练，门下弟子遍布国内外。他自1972年到河南省工作以来，经常来洛开展围棋培训，发掘后备人才，指导洛阳青少年围棋事业的发展，与洛阳围棋结下缘分。

在当天的首节围棋社团课上，黄进先跟孩子们分享自己的围棋生涯和成长经历，勉励大家努力学习，报效祖国，在围棋中收获快乐，健康成长。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）