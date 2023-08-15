30亩地缘何种下118个新品种

黄玉米，白玉米，彩色玉米；甜玉米，糯玉米，甜糯玉米……昨日，初秋的偃师岳滩镇喂北村满目青翠。一块30亩的试验田，全国118个鲜食玉米新品种在此进行对比试验。沿着田埂种植的玉米，迎接全国鲜食玉米新品种展示观摩研讨活动与会专家的“检阅”。

鲜食玉米新品种展示观摩现场

黄玉米，白玉米，彩色玉米；甜玉米，糯玉米，甜糯玉米……昨日，初秋的偃师岳滩镇喂北村满目青翠。一块30亩的试验田，全国118个鲜食玉米新品种在此进行对比试验。沿着田埂种植的玉米，迎接全国鲜食玉米新品种展示观摩研讨活动与会专家的“检阅”。

人群中，种粮大户史社立专门从伊川赶来。眼前，“选美”一般的场景，让这位“老把式”感到格外震撼。此行他的目的很明确：借用专家挑剔的眼光，寻找来年种植结构调整的主推品种。

区别于传统籽粒玉米，鲜食玉米不等到最终成熟，就要采收上市，像水果、蔬菜一样食用其鲜嫩果穗。“籽粒玉米追求产量，鲜食玉米主打消费；前者论‘斤’，后者论‘穗’，效益大不一样！”市种业中心主任马会丽言简意赅。

穿行田间，“青纱帐”里弥漫着玉米的甜香。看植株，有的高大，有的相对低矮；看果穗，有的饱满，有的纤长；色彩也缤纷各异，白的、黄的、黄白相间的，还有乌黑发亮的……

外行看热闹，内行看门道。“鲜食玉米从种类上分甜、糯、甜糯3类，品相、风味、营养各异。对乡亲们来说，种什么，要根据市场偏好选择。”洛阳农林科学院院长、玉米育种专家赵保献的一席话，让史社立茅塞顿开。

“随着居民消费和膳食结构的升级，中国已成为全球最大的鲜食玉米生产国和消费国，种植面积超2500万亩，而且保持着两位数以上的增长。”中国种子协会鲜食玉米分会会长贾俊认为，“未来，一杯牛奶、一个鸡蛋，再搭配一段玉米，将引发新的‘早餐革命’。”

审视洛阳，玉米作为主要秋粮作物，常年播种面积在240万亩左右，但鲜食玉米占比微乎其微。“3年前全市种植不足2万亩，今年已经发展到7万亩，发展势头迅猛，而且空间很大。”市农业农村局副局长段锐坦言。此次举办全国性的鲜食玉米新品种展示观摩研讨活动，就是要结合洛阳地域特点，分别遴选“十佳”甜玉米、糯玉米、甜糯玉米，为农业调结构、延链条、增效益提供支撑。

种子是农业的“芯片”，选好种，才能出好粮。在“高手林立”的118个新品种中，评选并不容易。当日一早，专家组首先在大田试验中，根据植株、穗型等农艺性状，分别挑选20个优势品种。之后，这些“种子选手”被现场蒸煮，以盲审品鉴的形式，一决高下。

当日下午，评选结果在研讨会上正式发布。坐在后排的史社立高高举起手机，清晰录下了各类“十佳”名单。来年种什么，他的心里已经有谱了！(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图)