洛阳轨道交通集团爱心预约服务上线 老人坐地铁更便捷

近日，市轨道交通集团“爱心预约”服务上线，专门针对老人、孕妇、携带大件行李的乘客等提供进出站、上下车、换乘等服务。该服务如何预约？

近日，市轨道交通集团“爱心预约”服务上线，专门针对老人、孕妇、携带大件行李的乘客等提供进出站、上下车、换乘等服务。该服务如何预约？地铁工作人员如何为老人等特殊群体提供服务？老人乘车需注意哪些事项？带着这些问题，记者进行了采访。

预约

提前1天“下单”可约7日内行程

记者从市轨道交通集团获悉，“爱心预约”服务主要为线上预约，“一次预约、覆盖全网”。

具体流程如下

1.在手机微信上搜索“洛阳轨道交通”微信公众号。

2.点击“关注公众号”后进入对话框。

3.点击主页下方“运营服务”—“爱心预约”。

4.在弹出的“爱心预约”“我的预约”页面，点击“爱心预约”。

5.在弹出的“爱心预约”服务页面，填写姓名、联系电话、同行人数、预约类型、预约时间、乘车车站、目的车站及携带物品等。

在预约类型项目中，有“携带大件行李”“孕妇”“无障碍人士”“行动不便老人”“盲人”“病人”“其他”选项供选择；至少提前1天预约，可约7日内行程；换乘站一项不用选填，选定乘车车站、目的车站后，系统会自动设定换乘站。

6.填写信息提交后，系统“我的预约记录”显示相关乘车信息。如行程有变，可点击“修改预约”或“取消预约”。出行前需查看或修改预约信息，也可从第4步中点击“我的预约”查看并修改。需要提醒的是，出行时间前2小时无法更改、取消预约信息。