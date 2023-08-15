洛阳今日阵雨转多云 气温21℃至26℃

今日洛阳阵雨转多云，偏西风2级至3级，气温21℃至26℃。

今日洛阳阵雨转多云，偏西风2级至3级，气温21℃至26℃。 “夜来秋雨后，秋气飒然新。”昨天，我市迎来阵雨天气，天气较舒适，秋天的感受越来越浓。 省气象台发布9月25日至10月10日天气预测公报，在降水量方面，全省大部偏多零至二成，沿黄及以北15毫米至25毫米，其他地区25毫米至40毫米。在平均气温方面，全省大部偏高0℃至1℃。主要降水过程：9月25日至27日，全省大部有小到中雨，黄河以南有中雨；10月2日至4日，全省大部有小到中雨；10月8日前后，全省大部有小雨。 来看看我市未来几天的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，我市本周多短波槽活动，云系较多，后期多阵雨或雷阵雨天气。 最近几天天气预报 今天：阵雨转多云，偏西风2级至3级，气温21℃至26℃。 明天：多云，局地有分散性阵雨，西北风2级至3级，气温20℃至28℃。 14日(周四)：多云，气温19℃至29℃。 15日(周五)：多云到阴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温20℃至30℃。 16日(周六)：多云间阴天，局地有阵雨或雷阵雨，气温21℃至31℃。 17日(周日)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温21℃至31℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)