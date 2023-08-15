选考科目要求公布！事关2025年河南高考

今日，“河南省教育考试院”微信公众号发布《河南省教育考试院关于公布2025年拟在豫招生普通高校专业选考科目要求的公告》，明确2025年我省普通高考实行“3+1+2”模式，并对选考科目做出具体要求。

今日，“河南省教育考试院”微信公众号发布《河南省教育考试院关于公布2025年拟在豫招生普通高校专业选考科目要求的公告》，明确2025年我省普通高考实行“3+1+2”模式，并对选考科目做出具体要求。内容如下：

河南省教育考试院关于公布2025年拟在豫招生普通高校专业选考科目要求的公告

依据《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》(以下简称《指引》)，各普通高校编制完成了2025年拟在豫招生的专业选考科目要求，经教育部统编后已分发我省，现予以公布，供我省参加2025年普通高考的学生参考使用，并就有关事项说明如下：

一、高考模式。2025年我省普通高考实行“3+1+2”模式。其中，“3”为语文、数学、外语3门统一高考科目；“1”为首选科目，考生须在物理、历史2门科目中选择1门作为首选考试科目；“2”为再选科目，考生可在化学、生物、思想政治、地理4门科目中选择2门作为再选考试科目。考生可根据自身情况，结合拟报考高校及专业的选考科目要求，合理确定选考科目。

二、选考科目要求。普通高校招生的专业选考科目要求分为四类。第一类是对首选科目和再选科目都未提出要求的，即“不提科目要求”，表示首选科目为物理或历史、再选科目为任意2门的考生均可报考。第二类是只对首选科目提出要求的，如“物理(1门科目考生必须选考方可报考)”，表示首选科目为物理、再选科目为任意2门的考生方可报考。第三类是只对再选科目提出要求的，如“化学(1门科目考生必须选考方可报考)”，表示首选科目为物理或历史、再选科目选考化学的考生方可报考；如“化学，地理(2门科目考生均须选考方可报考)”，表示首选科目为物理或历史、再选科目选考化学和地理的考生方可报考。第四类是对首选科目和再选科目均提出选考要求的，如“物理，化学(2门科目考生均须选考方可报考)”，表示首选科目为物理、再选科目选考化学的考生方可报考；如“物理，化学，地理(3门科目考生均须选考方可报考)”，表示首选科目为物理、再选科目选考化学和地理的考生方可报考。

三、招生高校及专业。依据教育部《指引》精神，高校根据自身办学定位和专业培养目标，自主确定各专业选考科目要求。因各高校培养要求不同，相同专业在不同高校可能有不同选考要求。

因部分高校尚不能确定2025年在我省招生的具体专业，所以报送了本校全部专业的选考科目要求，并非全部专业都在我省安排招生计划；另有个别普通高校，此次并未报送选考科目要求；此外，招生当年还可能有新增高校或专业安排招生。因此，2025年在我省实际招生的高校、专业及选考科目要求，以及相关专业是否在我省分别安排物理类和历史类招生计划，最终以2025年我省公布的实际招生计划为准。

四、查询途径。考生可访问省教育考试院网站(网址：http://www.haeea.cn/)查询。

附件：

1.2025年拟在豫招生普通高校专业选考科目要求(本科层次)

2.2025年拟在豫招生普通高校专业选考科目要求（专科层次）

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