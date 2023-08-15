洛阳多家企业有望上榜“国字号”

11日，记者从洛阳市工信局获悉，近日河南公示全省2023年度智能制造试点示范行动拟推荐名单，拟推荐23家智能制造优秀场景和15家智能制造示范工厂揭榜单位申报国家试点示范项目，洛阳多家企业上榜。

11日，记者从洛阳市工信局获悉，近日河南公示全省2023年度智能制造试点示范行动拟推荐名单，拟推荐23家智能制造优秀场景和15家智能制造示范工厂揭榜单位申报国家试点示范项目，洛阳多家企业上榜。

其中，洛阳4家企业有望作为智能制造优秀场景申报，具体包括中信重工机械股份有限公司“产品设计—产品数字化研发与设计—基于云平台的数字化研发设计；售后服务—产品远程运维—基于工业互联网平台的智能化运维服务”，洛阳石化工程设计有限公司“工厂建设—数字孪生工厂建设—基于数字孪生技术的智能管线信息查询系统”，洛阳鸿元轴承科技有限公司“质量管控—智能在线检测—精密轴承智能化在线检测系统；计划调度—资源动态配置—混流生产模式下的资源配置系统；产品设计—产品数字化研发与设计—非标精密轴承的数字化研发与设计模式；营销管理—大规模个性化定制—非标精密轴承柔性化业务模式”，洛阳千歌机器人科技有限公司“生产作业—人机协同制造—正压防爆协作机器人；生产作业—智能协同作业—基于防爆协作臂的智慧加油机器人”。

作为智能工厂的核心组成部分，智能制造场景面向制造过程各个环节，通过新一代信息技术、先进制造技术的深度融合，部署智能制造装备，集成相应工艺、软件等，最终形成一系列应用。如最终入选，洛阳企业的这些先进场景将作为国家级标杆，为全国智能工厂及智慧供应链建设提供参考。

另外，洛阳还有1家企业有望作为智能制造示范工厂揭榜单位申报，即格力电器(洛阳)有限公司。围绕空调智能制造工厂建设，该企业从信息化、工艺、生产、设备等板块规划入手，在关键技术、装备和软件等方面取得了突破性创新，凭借高效的智能装备和高度信息化，加速提升了企业的智能制造水平和市场竞争力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢维京 王大月 文/图）