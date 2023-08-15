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涉及7个县区！洛阳发布最新地质灾害气象预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 17:46

　　11日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，9月11日20时至9月12日20时，全市7个县区存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。

　　●镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：汝阳县、孟津区、栾川县、伊川县、洛宁县、嵩县、新安县(7个县区)。

　　1.汝阳县：靳村乡、三屯镇、内埠镇、柏树乡、陶营镇、王坪乡、城关镇、十八盘乡、刘店镇、蔡店乡、付店镇

　　2.孟津区：小浪底镇、横水镇、麻屯镇

　　3.栾川县：狮子庙镇、庙子镇、秋扒乡、潭头镇

　　4.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、江左镇、酒后镇

　　5.洛宁县：上戈镇、下峪镇、马店镇、长水镇、底张乡、兴华镇、陈吴乡、故县镇、赵村镇、罗岭乡、景阳镇

　　6.嵩县：田湖镇、九皋镇

　　7.新安县：磁涧镇、铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、五头镇、正村镇、北冶镇

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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