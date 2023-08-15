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每斤售价50元！洛阳栾川红树莓结出“致富果”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 17:59

　　正值秋收时节，走进洛阳市栾川县冷水镇东增河村的红树莓种植园，绿叶间挂满了如红宝石般晶莹剔透的果实，前来采摘的游客络绎不绝。

　　产业振兴是乡村振兴的重中之重。这片将近30亩的红树莓，是东增河村精心呵护的“产业新星”。2021年4月，为进一步发展乡村特色产业，该村邀请农林专家多方调研，以每棵12元的价格，从国外引进3万余棵珍稀红树莓树苗，踏上了发展红树莓产业的探索之路。

　　“红树莓又叫覆盆子，在国外种植较广，但国内种植大多集中在东北地区，在河南省、洛阳市均鲜有种植。”东增河村党支部书记张伟国介绍，经过一系列考察，他们了解到，红树莓的果实可食用、药用，叶子也被广泛应用于保健、美容、医药等行业，具有很高的经济价值。而且，东增河村海拔超过1300米，常年昼夜温差较大，为红树莓生长提供了先天的气候条件。

　　看准了红树莓的产业潜力，东增河村发挥土地资源优势，引入外来资金、技术，成立了农业发展有限公司。“我们想借助红树莓种植，走上发展现代高效农业产业的路子。”张伟国说，外地发展红树莓产业的成功案例让人“眼红”，从栽下树苗那天起，大家就盼着这小小的红果能帮助村集体和村民实现收入双增长。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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