事业编制！新安县公开选聘91人

今日，新安县人民政府网站发布《新安县2023年乡镇事业单位选聘工作人员公告》，计划选聘91名工作人员充实到各乡镇事业单位工作。

今日，新安县人民政府网站发布《新安县2023年乡镇事业单位选聘工作人员公告》，计划选聘91名工作人员充实到各乡镇事业单位工作。

选聘对象和资格条件

(一)选聘对象

本次选聘对象为纳入新安县编制人事管理的事业单位差额补贴及自收自支工作人员(卫健系统医院工作人员除外)、原改制事业身份人员、由政府安置到县直单位(含产业集聚区)下属企业的三期以上士官。

(二)资格条件

1.拥护中国共产党的领导，遵守宪法和法律；有良好的政治素质和道德品行；具有岗位需要的身体素质、文化程度和工作能力；愿意投身到乡镇基层的干部队伍。

2.年龄要求：距法定退休年龄5年以上，有意愿从事乡镇基层工作的均可报名。男55周岁以下(1968年8月31日以后出生)，女性干部身份50周岁以下(1973年8月31日以后出生)，女工人身份45周岁以下(1978年8月31日以后出生)，出生年月以人事档案记载为准。

3.在职在岗，近三年(2020年、2021年、2022年)年度考核结果为合格及以上等次；

4.选聘后能按照用人单位要求及时到岗工作。

(三)有下列情形之一的人不得报考：

1.受党纪、政务处分、组织处理尚未过影响期的；

2.正在接受司法机关、纪检监察机关立案侦查、审查的；

3.有参与非法集资、非法上访、涉黑涉恶、刑事案件等违规、违纪行为的；

4.新安县范围内机关事业单位财政全供在编在岗的；

5.其他不符合聘用条件的。

选聘程序

选聘工作按照报名(资格审查)、笔试、体检、选岗、公示、拟聘用等程序进行。

报名和资格审查

1.资格初审：(1)各单位符合条件并有意报考人员填写《新安县2023年乡镇事业单位选聘工作人员报名资格审查表》，所在单位、主管部门对应聘者资格进行初审，单位、主管部门负责人在《资格审查表》上盖章签署意见，由县委编办对报名人员进行编制审核并在《资格审查表》上盖章签署意见。

(2)符合安置条件的转业士官填写《新安县2023年乡镇事业单位选聘工作人员报名资格审查表(转业士官)》，所在单位、主管部门对应聘者资格进行初审，单位、主管部门负责人在《资格审查表》上盖章签署意见，由县退役军人事务部门对报名人员进行审核并在《资格审查表》上盖章签署意见。

2.报名时间：2023年9月18日—9月20日，上午8:30—12:00，下午15:00—18:30。

3.报名地点：新安县人力资源和社会保障局4楼。

4.报名：采取现场报名与资格初审相结合的方式进行，通过资格初审的人员，需提交以下相应材料：

(1)《2023年乡镇事业单位选聘工作人员报名资格审查表》；

(2)本人有效身份证原件及复印件(出生年月以档案记载为准)；

(3)近期同底版免冠1寸照片3张；

(4)转业士官还需提交入伍批准书、退出现役登记表、退伍军人安置登记表复印件加盖档案管理部门公章。

5.开考比例：拟选聘计划人数与报名人数的比例不低于1:1.5，达不到规定比例时相应核减选招计划。

6.准考证：领取准考证时间和地点另行通知。

资格审查贯穿选聘工作全过程。凡发现不符合报考条件或提供虚假材料、弄虚作假者，一律取消其考试、聘用资格，并记入个人人事档案。

>>新安县2023年乡镇事业单位选聘工作人员公告

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