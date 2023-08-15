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完善助老服务！洛阳农贸市场升级改造更便民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 17:14

　　“改造后的农贸市场不仅干净有序，还进行了适老化改造，让老年人购物更舒心！”近日，在洛阳市西工区行署路农贸市场，家住附近的李树元一边选购辣椒，一边乐呵呵地说道。

　　走进行署路农贸市场，标牌指引清晰明确，蔬菜、肉类、水产等摊位一目了然，方便顾客精准定位。升级后市场面积更大，道路更宽敞，减少人车混行的情况，市民逛得更安心。

　　据工作人员介绍，此次农贸市场改造更注重适老化。由于农贸市场人流量大，地面易受水、油、蔬果残渣等影响，因此对步行道进行了防滑处理，防止出现人员滑倒、摔倒的风险。不仅如此，该农贸市场还设置了排水系统检测与管理，并要求一天多次清理垃圾、归整杂物，保证地面整洁干燥，保障老年群体的通行安全。

　　硬件设施提升的同时，便民服务也更人性化。

　　西工区的状元市集在完善助老服务的同时，结合老年顾客的需求，增设一批服务项目。记者在现场看到，该农贸市场设置了学雷锋志愿服务岗、顾客休息区、客服中心，分门别类制作便民服务卡，提供药品急救、饮用水、引导咨询、意见反馈等服务，打造人性化服务环境。不仅如此，状元市集还设置了公共座椅与自助饮水机，为购菜途中的老人提供特定的休息区。

　　农贸市场一头连着商户维持生计的“饭碗”，一头连着群众家常便饭的“菜篮”，是千家万户享受“人间烟火”的场景写照。今年以来，洛阳市加快推进农贸市场改造提升工程，推动农贸市场提档升级：一方面聚焦农贸市场硬件设施，让市场空间更加宽敞明亮，区域划分更加科学合理，摊位摆放更加整齐有序；另一方面聚焦农贸市场“标准化、清洁化、规范化”建设，在加强日常清洁和规范市场秩序等方面同步发力，实现硬设施与软管理的同步提升。

　　截至目前，洛阳市已经完成周公市场、康滇市场、行署路市场等12个农贸市场的超市化改造提升或转型升级，同时完成21个农贸市场的微改造提升。

　　“变得是环境和安全感，不变得是生活气。”洛阳市商务局相关负责人介绍，农贸市场关系着千家万户的“菜篮子”，也是展现城市文明形象的一个重要窗口。下一步，全市将通过科学优化布局、补齐设施短板，充分利用商场空间资源，设置洗衣、缝补、修鞋、换锁等便民生活摊位，既帮助“手艺人”解决就业问题，又满足了居民就近及时“小修小补”的需求，进一步推动建成多层次供给、高质量发展的城市便民生活圈标杆。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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