洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳：与爱为伴“邻”聚温暖 共建和谐幸福新家园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.11 16:37

　　“今天的活动很有意义，医务人员现场手把手教会了我心肺复苏要领。”来自宜阳县锦华社区的李女士高兴地说道。日前，宜阳县9月份“社区邻里日”暨新时代文明实践集中活动日在该县锦华社区启动。

　　近年来，宜阳县认真贯彻落实市委工作部署，将邻里中心建设作为推动公共服务进社区的重要载体，作为城市提质的“里子”工程，聚焦“一老一少一青壮”群体，规划建设社区(小区)邻里中心6个，围绕对教育、养老、体育、医疗健康等方面的服务和需求，推动公共资源下沉到群众身边，群众的获得感幸福感持续提升。

　　据了解，本次活动由中共宜阳县委宣传部、宜阳县文明办主办，宜阳县兴宜街道工作委员会、宜阳县兴宜街道办事处承办，活动以“与爱为伴“邻”聚温暖 共建和谐幸福新家园”为主题，目的是要营造邻里守望相助、共建美好家园的浓厚氛围，推进社区邻里日和新时代文明实践活动常态化开展，让更多群众积极参与新时代文明实践活动，不断提升广大居民对社区大家庭的归属感、认同感和幸福感。

　　活动现场互动区域的急救技能演示、消防应急演练、健康义诊等志愿服务活动也吸引了周边群众积极参与，现场气氛热烈。

　　宜阳县文明办相关负责人表示，“下一步，宜阳县将依托现有阵地，深入开展理论宣讲、文艺培训、移风易俗等丰富多彩的志愿服务活动，润物细无声，以形式多样的活动引导广大群众争做“学雷锋”志愿服务的倡导者、社区“邻里日”活动的推动者、新时代文明实践活动的践行者。通过“三自”组织活动常态化开展，推动由“生人社区”向“熟人社区”转变，构建起邻里守望、和睦互助的美好家园，实现政府治理、社会调节和居民自治的良性互动。”(李炳辉 李世双)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
    拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
    拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
        “头太疼了，帮我找粒止痛药吧。”王兵(化名)连说两遍妻子都没反应，他试图去推，发现右侧胳膊仿佛用不上力...
  • ·一到秋天就干嗽，该咋办？
  • ·一到经期肚子就很痛，该怎么办？
  • ·肚子疼到底应该去哪个科就诊
    • 乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 阵雨、雷阵雨！洛阳还要连下2天
  • 我市举行2023“洛阳最美教师”颁奖典...
  • 洛阳市教育督导委员会第一次全体会议召开
  • 洛阳人请注意！城乡居民医保已开始缴费
  • 2022年度选调生到中共洛阳组诞生地纪...
  • 洛阳公交集团：便民5号公交专线优化调...
  • 女孩卖红薯给父母看病 红薯被爱心人士...
  • 2023年“99公益日”网络募捐活动结束
  • 躬耕教坛育桃李 三尺讲台谱芳华
  • 全市公路“四新技术”应用观摩会在嵩...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    初识曼陀罗 开花又结果

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    洛河里的小精灵
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605