宜阳：与爱为伴“邻”聚温暖 共建和谐幸福新家园

“今天的活动很有意义，医务人员现场手把手教会了我心肺复苏要领。”来自宜阳县锦华社区的李女士高兴地说道。日前，宜阳县9月份“社区邻里日”暨新时代文明实践集中活动日在该县锦华社区启动。

“今天的活动很有意义，医务人员现场手把手教会了我心肺复苏要领。”来自宜阳县锦华社区的李女士高兴地说道。日前，宜阳县9月份“社区邻里日”暨新时代文明实践集中活动日在该县锦华社区启动。

近年来，宜阳县认真贯彻落实市委工作部署，将邻里中心建设作为推动公共服务进社区的重要载体，作为城市提质的“里子”工程，聚焦“一老一少一青壮”群体，规划建设社区(小区)邻里中心6个，围绕对教育、养老、体育、医疗健康等方面的服务和需求，推动公共资源下沉到群众身边，群众的获得感幸福感持续提升。

据了解，本次活动由中共宜阳县委宣传部、宜阳县文明办主办，宜阳县兴宜街道工作委员会、宜阳县兴宜街道办事处承办，活动以“与爱为伴“邻”聚温暖 共建和谐幸福新家园”为主题，目的是要营造邻里守望相助、共建美好家园的浓厚氛围，推进社区邻里日和新时代文明实践活动常态化开展，让更多群众积极参与新时代文明实践活动，不断提升广大居民对社区大家庭的归属感、认同感和幸福感。

活动现场互动区域的急救技能演示、消防应急演练、健康义诊等志愿服务活动也吸引了周边群众积极参与，现场气氛热烈。

宜阳县文明办相关负责人表示，“下一步，宜阳县将依托现有阵地，深入开展理论宣讲、文艺培训、移风易俗等丰富多彩的志愿服务活动，润物细无声，以形式多样的活动引导广大群众争做“学雷锋”志愿服务的倡导者、社区“邻里日”活动的推动者、新时代文明实践活动的践行者。通过“三自”组织活动常态化开展，推动由“生人社区”向“熟人社区”转变，构建起邻里守望、和睦互助的美好家园，实现政府治理、社会调节和居民自治的良性互动。”(李炳辉 李世双)