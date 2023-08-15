点赞！全省健身气功年度赛洛阳包揽全部项目第一名

记者11日从洛阳市体育总会获悉，在刚刚结束的河南省2023年健身气功年度比赛中，洛阳市健身气功代表队包揽了参赛八个项目的第一名，并获得体育道德风尚奖，创洛阳健身气功近年在该项赛事上的最好成绩。

记者11日从洛阳市体育总会获悉，在刚刚结束的河南省2023年健身气功年度比赛中，洛阳市健身气功代表队包揽了参赛八个项目的第一名，并获得体育道德风尚奖，创洛阳健身气功近年在该项赛事上的最好成绩。

据介绍，本次比赛设集体赛和个人赛两大类，参赛项目包括八段锦、五禽戏、太极养生杖和大舞。经过一天半的激烈角逐，洛阳市代表队获得集体赛和个人赛全部项目第一名，完美地展现了洛阳健身气功的风采。其中，在集体赛项目上，洛阳市代表队分别获得八段锦、五禽戏、太极养生杖和大舞集体赛第一名；在个人赛中，张秋光荣获八段锦个人赛第一名、高润怀荣获五禽戏个人赛第一名、兰传红荣获太极养生杖个人赛第一名、付延利荣获大舞个人赛第一名；谢秋萍荣获太极养生杖个人赛第二名、魏海英荣获大舞个人赛第二名。

“洛阳能取得如此佳绩，离不开三方面原因。”洛阳市体育总会副会长、市健身气功协会会长祝京媛说，洛阳的健身气功氛围浓厚，群众基础好，尤其是近两年，越来越多人意识到了八段锦、太极拳等我国传统体育健身功法的重要性。目前，洛阳常年坚持在健身气功站点习练的人数已达到5万人，市辖县区全部成立了健身气功协会，注册站点443个。第二个原因是洛阳有一支优秀的健身气功指导员队伍，而且每年都组织10余次专业师资培训，提高社会体育指导员的技能水平，为广大群众学习健身气功打造合格过硬的师资队伍。第三个原因是洛阳广泛开展“走基层送健康”全民健身志愿服务活动。按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，洛阳选派优秀社会体育指导员深入乡村、社区、机关等地，手把手教基层群众科学健身。祝京媛表示，今后，洛阳将继续深入开展“走基层送健康”，让更多基层群众接受科学健身指导，收获健康快乐。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）