洛阳交警持续打击各类交通违法行为

近日，洛阳交警部门发布“豫筑平安”夏季行动开展情况。据了解，自今年7月以来，洛阳交警部门按照“全覆盖、零容忍、严执法”的工作要求，采取流动巡逻、定点设卡等方式，加大对酒驾、醉驾、飙车炸街、无牌无证等各类交通违法行为的查处力度。

近日，洛阳交警部门发布“豫筑平安”夏季行动开展情况。据了解，自今年7月以来，洛阳交警部门按照“全覆盖、零容忍、严执法”的工作要求，采取流动巡逻、定点设卡等方式，加大对酒驾、醉驾、飙车炸街、无牌无证等各类交通违法行为的查处力度。

截至目前，全市共查纠酒驾668起、醉驾347起；电动车、摩托车(乘坐人)未戴头盔1392起；飙车炸街92起；工程(渣土车)违法183起；出租车违法449起；“三超一疲劳”23起等。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）