昌栾协作一家亲 文旅惠民心连心

南水北调中线工程南起丹江口水库，栾川县是洛阳市唯一的南水北调中线工程水源区，南水北调搭起了洛阳与北京的桥梁。自2014年北京市昌平区与洛阳市栾川县建立南水北调对口协作结对关系以来，双方协作取得了丰硕成果。为进一步扩大协作成效，全民共享协作成果，昌平区与栾川县联合出台文旅惠民政策，持续加强两地文旅领域合作交流。

南水北调中线工程南起丹江口水库，栾川县是洛阳市唯一的南水北调中线工程水源区，南水北调搭起了洛阳与北京的桥梁。自2014年北京市昌平区与洛阳市栾川县建立南水北调对口协作结对关系以来，双方协作取得了丰硕成果。为进一步扩大协作成效，全民共享协作成果，昌平区与栾川县联合出台文旅惠民政策，持续加强两地文旅领域合作交流。

一、活动时间

9月11日至26日，为期15天。

二、优惠政策

北京市昌平区

明长陵(5A)

明定陵(5A)

明昭陵(5A)

神路(5A)

居庸关长城(4A)

银山塔林(4A)

以上景区对持洛阳市居民身份证、洛阳市居住证、在洛高校学生证的游客免景区首道门票。

洛阳市栾川县

老君山景区(5A)

鸡冠洞景区(5A)

重渡沟景区(4A)

天河大峡谷景区(4A)

抱犊寨景区(4A)

王府竹海景区(4A)

竹海野生动物园(4A)

伏牛山滑雪度假乐园(4A)

养子沟景区(4A)

龙峪湾景区(4A)

对持昌平区居民身份证、居住地址为昌平区的北京市居住证、在昌高校学生证的游客免景区首道门票(需购买保险)。

特别提醒：非昌平籍游客需持本人身份证配合居住证、学生证执行政策。