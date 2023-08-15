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个人如何筹建博物馆？洛阳市文物局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 10:31

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：个人如何筹建博物馆，需要符合什么条件？

　　洛阳市文物局回复：个人举办的博物馆以前叫做民办博物馆或私人博物馆，现规范名称为非国有博物馆。非国有博物馆是利用或主要利用非国有文物、标本、资料等资产设立的博物馆。非国有博物馆是我国博物馆体系的重要组成部分，国家鼓励社会力量依法设立非国有博物馆。

　　按照国家文物局《关于民办博物馆设立的指导意见》和《河南省文物局关于规范非国有博物馆设立、变更、终止相关事项的通知》等要求，如果想申请设立非国有博物馆，应当具备下列条件。

　　第一，应当具有固定的馆址，馆舍建筑依法通过消防验收或依法进行竣工验收消防备案。设置专用的展厅(室)、库房，展厅(室)面积与展览规模相适应，不低于馆舍建筑面积的40%，不低于400平方米，展厅(室)适宜对公众开放。馆舍应以非国有博物馆自有为主，租赁馆舍的，租期不得少于5年。不得租借其他博物馆作为办馆场地申请办馆，也不得使用居民住宅、餐饮场所、地下室和其他不适合办馆或有安全隐患的场地作为办馆场所。

　　第二，应当具有与办馆宗旨相符合、构成体系的藏品及必要的研究资料。藏品应当真实可靠且来源合法。藏品不应少于300件(套)。

　　第三，应当具有基本陈列计划，展览内容应当科学准确。

　　第四，应当具有必要的办馆资金和稳定的经费来源。办馆注册资金是指举办者在扣除用地、建筑、设备设施、藏品等投入外，能保证非国有博物馆年度正常运作的流动资金，最低限额为50万元人民币。

　　第五，具有与办馆宗旨相符合、与办馆规模相适应的专业技术和管理人员，不应少于6人。

　　第六，举办非国有博物馆的社会组织，应当具有法人资格；举办非国有博物馆的个人，应当具有中国国籍，具有政治权利和完全民事行为能力。

　　其他具体要求可联系各县区文物主管部门或者市文物局博物馆科。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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