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洛阳市纪委监委召开主题教育工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:51

　　昨日，市纪委监委机关召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

　　会议强调，要深入贯彻落实党中央关于开展主题教育重大决策部署和省委、省纪委、市委有关工作要求，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，牢牢把握主题主线和根本任务，教育引导党员干部从思想上正本清源、固本培元，实现理论武装和实践转化融合共进。要把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯穿始终、一体推进，持续当好良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。

　　会议要求，要不断深化理论武装，全面学习把握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，确保纪检监察工作始终沿着党中央指引的正确方向前进。要注重学用结合，坚持以高质量监督服务保障中心大局，扎实推进反腐清障化险，深入开展专题纪律教育，让人民群众切实感受到纪检监察干部在主题教育中展现出的新作为、新气象。要发扬刀刃向内的自我革命精神，强化“有解”思维，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

　　会议指出，强化组织领导，落实落细各项举措，形成上下联动、整体推进的生动局面，是主题教育高质量开局的重要保证。要认真开展调查研究，从严从实检视整改，务实推进建章立制，坚决力戒形式主义。要把主题教育与纪检监察干部队伍教育整顿、与全面完成今年纪检监察各项工作任务结合起来，努力把主题教育成果转化为推进全市纪检监察工作高质量发展的实际成效，为奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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