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关心关注教师群体发展需求 助力洛阳教育事业蓬勃发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:49

　　8日，在第39个教师节来临之际，市人大常委会主任李保国前往伊川县，看望慰问退休教师和省级优秀教师代表，向他们致以节日的问候和诚挚的祝福。

　　年逾古稀的退休教师晋景雪，从教40年，常年在教学一线工作，还牵头创办伊川县特殊教育学校，为聋哑和智障孩子们创造了舒适温馨的学习和生活环境。退休后，晋景雪成为了养老服务中心的一名志愿者，为养老事业贡献力量。在晋景雪家中，李保国为她送上鲜花和慰问金，详细询问她的身体状况和生活情况，并衷心感谢她为教育事业发展作出的积极贡献，希望她在保重身体的同时，能够继续为教育事业发展发挥余热、贡献智慧和力量。李保国叮嘱相关部门，要常态化开展针对教师群体的慰问走访，关心关注退休教师生活起居，向他们给予一定帮扶与支持。

　　在伊川县西场学校，李保国与省级优秀教师安爱君亲切交谈，详细了解她的生活和工作情况，为她送上鲜花和慰问金。在得知安爱君曾获得“河南省优秀教师”“河南省优质课二等奖”等多个荣誉称号后，李保国表示由衷的赞扬。他说，成绩是对之前工作的肯定，也是对未来工作的激励，希望安爱君再接再厉，继续发扬优良作风，弘扬无私奉献精神，在立德树人、教书育人上持续下功夫，以更加务实的工作作风投身教育事业，为现代化洛阳建设培育更多有用之才。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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