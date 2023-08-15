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坚持学思用贯通知信行合一 推动主题教育走深走实见行见效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:54

　　9日下午，市委政法委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开，认真贯彻落实中央、省委和市委有关要求，部署委机关主题教育工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

　　会议指出，要提高政治站位，充分认识开展主题教育的重大意义，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，加强理论武装，坚定理想信念，自觉把这一重大政治任务抓紧抓好，以更高标准、更严要求、更实举措推动各项工作任务落地见效。要聚焦目标任务，认真落实中央、省委、市委部署要求，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，始终聚焦“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”根本任务，坚持学思用贯通、知信行合一，坚持政治统领、开门教育，坚持问题导向、严实作风，把工作抓实、基础夯实、步子迈实，确保方向不变、焦点不散、靶心不偏。

　　会议强调，要把握方法路径，全面推进各项重点措施落地见效，聚焦理论学习，力求学深悟透、学以致用；聚焦调查研究，深入基层、深入群众、深入实际，摸清实情、拿出实招；聚焦推动发展，提升社会治理效能，强化法治保障，持续优化法治化营商环境，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展；聚焦检视整改，扎实推进专项整治，真正找准症结、严查真改；聚焦建章立制，加强跟踪问效，着力堵塞漏洞、巩固成果，推动主题教育走深走实、见行见效。要扛稳抓牢责任，切实加强对开展主题教育的组织领导，落实主体责任，发挥表率作用，力戒形式主义，精心组织、周密部署，确保主题教育有声势、有特色、有成效。要把主题教育同贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署结合起来，与推动政法工作现代化结合起来，聚焦安全稳定、平安建设、执法司法、扫黑除恶、队伍建设等领域，完善机制，找准抓手，提升能力，在护航现代化洛阳建设新征程中展现更大担当、贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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