洛阳市安全生产异地执法检查工作结束

记者近日从市应急管理局获悉，全市范围安全生产异地执法检查工作结束，共检查重点行业生产经营企业230家，发现违法违规行为和安全隐患1126个，对44家存在违法违规行为的企业进行了立案查处。

记者近日从市应急管理局获悉，全市范围安全生产异地执法检查工作结束，共检查重点行业生产经营企业230家，发现违法违规行为和安全隐患1126个，对44家存在违法违规行为的企业进行了立案查处。

自8月以来，我市各县区应急管理局采取“执法+专家”的方式，聚焦煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等行业领域，重点围绕企业安全生产主体责任落实情况、重大事故隐患自查自改情况等内容，开展县对县、区对区异地互查工作，推进全省重大事故隐患专项排查整治2023行动走深走实。

“下一步，我们将派出隐患整改督导组，对各县区安全隐患闭环整改工作进行督导检查，对重大事故隐患该发现却未发现、该盯住整改而未盯住导致发生事故的，倒查责任、严肃问责。”市应急管理局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 孙望远）