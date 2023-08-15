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培育文明风尚 构建“幸福邻里”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:36

　　9日上午，以“和谐、健康、互助、幸福”为主题的洛阳市9月“社区邻里日”暨新时代文明实践集中活动日启动仪式，在瀍河区邻里中心举行，标志着立足洛阳三级邻里中心的“社区邻里日”主题活动将在我市全面展开。

　　市文明办相关负责人表示，此次活动旨在推动落实党的二十大精神深入人心，培育文明风尚，同时推动公共服务资源下沉，构建融洽邻里关系，持续提升群众的幸福感、满意度。接下来，“社区邻里日”将按照每月一次的频率，在洛阳三级邻里中心广泛开展，把公共服务送到群众身边，让群众不出社区就能享受到更多高效便捷的“一站式”服务。

　　活动现场，市文广旅局相关负责人介绍，今年年底前将在邻里中心选址建成17个社区精品书屋，并将其纳入全市图书馆总分馆系统，实现通借通还。另计划把7个“河洛书苑”城市书房迁建到邻里中心内，就近为群众提供更好的阅读体验。

　　市卫健委相关负责人表示，目前城市区129个社区卫生服务中心、服务站已纳入邻里中心整体建设，下一步将推动公共医疗服务进社区、进家庭，将邻里中心工作与家庭医生签约服务、家庭病床工作紧密结合，把全市优质医疗资源向小区、邻里中心倾斜。

　　该主题活动在各县(市)区设立分会场并同步开展。 （洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 陈志强）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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