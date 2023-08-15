女孩卖红薯给父母看病 红薯被爱心人士抢购

“叔叔，你给的钱太多了！”日前，在洛龙区通济街与展览路交叉口一角，19岁的宜阳女孩冯新鸽在看到一位买红薯的市民递过来5张百元大钞后赶忙退还，“叔叔，你别走……”

买红薯的爱心市民络绎不绝

“叔叔，你给的钱太多了！”日前，在洛龙区通济街与展览路交叉口一角，19岁的宜阳女孩冯新鸽在看到一位买红薯的市民递过来5张百元大钞后赶忙退还，“叔叔，你别走……”

“你拿着，给爸妈看病吧。”还没等冯新鸽说完，这位市民就转身消失在熙熙攘攘的人群中。冯新鸽攥着这500元钱，眼泪夺眶而出。

她想挣钱给父母看病

“这几天，算上大家给我捐的钱和卖红薯的钱，真不敢相信已经有1万多块了。”冯新鸽说，几天前，她还发愁去哪儿能找份月薪两三千元的工作，挣了钱好给父母看病，而现在，在志愿者和好心人的帮助下，她已经有了5位数的收入，“这一切跟做梦一样”。

她的这个“梦”是如何成真的？

冯新鸽的姨妈李翠锋告诉记者，冯新鸽的妈妈李凤莲是一名家庭主妇，在家照顾儿子的饮食起居，闲暇时间跟丈夫一起捡拾废品。她患糖尿病多年，去年查出严重的糖尿病并发症，目前视网膜已脱落，双眼视力模糊，不仅带不了娃，每月还要花费三四千元治病。冯新鸽的爸爸前不久因脑梗失去重体力劳动能力。“窟窿太大了，他们能借的钱都借了，填不上啊。”李翠锋说。

志愿者们合计如何帮她赚钱

父母生病，9岁的弟弟正在上小学，冯新鸽不得不扛起家庭的重担，可如此沉重的担子该怎么扛呢？李翠锋想起之前在抖音上看到过洛阳“与爱同行”公益组织负责人白英平的视频，她抱着试一试的心态给白英平发了求助信息，也正是因为这条信息，才有了后续的故事。

“我得知这个情况后，就和几名志愿者一起去冯新鸽家了解情况。”白英平说，他们刚一进门，冯新鸽的妈妈就哭着跪下了，这让同样作为妈妈的她心里很难受。“她觉得自己拖累了孩子，想让我们帮帮他们一家。”白英平说。

就这样，从宜阳回来后，白英平和几名“与爱同行”的志愿者开始合计如何帮冯新鸽赚钱。“这闺女有骨气，她不想白要大家的钱，提出想卖点儿啥赚钱。”白英平突然想起多年来他们一直帮嵩县“代儿还债”的诚信老人杨长法卖红薯、卖粉条的事，“如果让新鸽从杨长法老人那儿进点儿红薯来市区卖，一次爱心举动可以帮助两个家庭。”

说干就干，在志愿者垫付资金、出车拉货的帮助下，冯新鸽先低价从杨长法那里进了1500公斤红薯，6日下午将这些红薯拉到市区售卖。为帮助冯新鸽尽快将红薯卖完，志愿者们在各自的朋友圈中纷纷转发消息。“河南漂流哥”也闻讯赶来，为冯新鸽同步开启抖音直播带货，当天全部带货佣金都捐给冯新鸽。

她相信生活会越来越甜

于是，就出现了后来火爆网络的一幕幕爱心画面——志愿者将红薯买下后转身送给了路边的环卫工人；从四面八方驱车赶来的市民以高价买走一袋袋红薯；一些网友了解到冯新鸽的故事后，通过各种方式为她捐款、鼓劲儿……1500公斤红薯在几个小时内就被抢购一空。紧接着，在志愿者的帮助下，冯新鸽又从伊川鸦岭进了4000公斤红薯，销售依然火爆。截至目前，冯新鸽已卖出3000公斤红薯。

“谢谢好心人。”面对镜头，冯新鸽再次哽咽，她说，有许许多多的人一直在帮助他们，“镇里了解到我家情况后，要帮我爸找工作，还送来了不少东西。一个网友托人给我送来一杯奶茶，转告我‘生活总会变甜’。我相信，生活会越来越甜”。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 文/图)