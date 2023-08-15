“社区邻里日”主题活动将在洛阳全面开展

9日上午，以“和谐、健康、互助、幸福”为主题的洛阳市9月“社区邻里日”暨新时代文明实践集中活动日启动仪式在瀍河区邻里中心举行，标志着立足洛阳三级邻里中心的“社区邻里日”主题活动将在我市全面开展。

相关活动现场

9日上午，以“和谐、健康、互助、幸福”为主题的洛阳市9月“社区邻里日”暨新时代文明实践集中活动日启动仪式在瀍河区邻里中心举行，标志着立足洛阳三级邻里中心的“社区邻里日”主题活动将在我市全面开展。

市文明办相关负责人表示，接下来，“社区邻里日”主题活动将按照每月一次的频率，在洛阳三级邻里中心广泛开展，同时围绕群众更高层次的精神文化生活需要，在理论宣讲、市民教育、风尚培育及文体和趣味活动上突出专业性、新颖性、互动性；围绕群众各类公共服务需求，落实资源下沉机制，推动文化、体育、养老、教育、医疗健康、政务服务等公共资源下沉，在公共服务进社区活动中，把政策讲明白，把流程讲清楚，把问题梳理好，让群众不出社区就能享受更多高效便捷的“一站式”服务。

“今年年底前，我们将在邻里中心选址建成17个社区精品书屋，并将其纳入全市图书馆系统，实现通借通还。”在活动现场，市文广旅局相关负责人介绍，文化进社区作为公共服务进社区的一项重要内容，直接影响着居民的幸福指数。另据计划，他们还将把7座“河洛书苑”城市书房迁建到邻里中心内，就近为群众提供更好的阅读体验。

除了文化进社区，医疗服务进社区也是群众关注的话题。对此，市卫健委相关负责人表示，目前，城市区已有72个社区卫生服务中心、服务站通过在邻里中心设置“健康驿站”或“健康小屋”为社区居民提供基本医疗卫生服务。

下一步，市卫健委还将继续以邻里中心为纽带，推动医疗服务进社区、进家庭，将邻里中心工作与家庭医生签约服务、家庭病床工作紧密结合，把全市优秀医疗资源向小区、邻里中心倾斜，为群众提供“更加方便、更加安全、更加舒心”的优质医疗服务和更加全面、持续的健康保障。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 陈志强 文/图）