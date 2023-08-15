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种下荞麦叶大百合 蒿坪村振兴有盼头
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:41

　　眼下正值初秋，在栾川县庙子镇蒿坪村，漫山遍野的山茱萸树上挂满果子，几十名村民在树下种植荞麦叶大百合，忙得不亦乐乎。

　　蒿坪村附近的伏牛山余脉老界岭，是远近闻名的“中药宝库”。每年秋天，漫山遍野的山茱萸树能让村民增收不少。现在，大家又在山茱萸树下种了近4000亩荞麦叶大百合。这“一地两用”的巧思，源自返乡乡贤、85后青年金运春。

　　2005年，金运春离开家乡外出打拼，后来在郑州安家，成立了自己的公司。他偶然发现了荞麦叶大百合的药用价值，便萌生了反哺家乡的念头。

　　蒿坪村生态资源丰富。为了更好地利用村中的资源，村支书周国海萌生了吸引乡贤返乡投资、创业的想法，这与金运春的规划不谋而合。经过一番沟通，荞麦叶大百合种植项目于去年秋季试种植，并于今年春季正式实施。“荞麦叶大百合种植项目可以帮助村民在家门口实现就业，每人每天可领到100元至150元的工资。”金运春说。

　　不仅如此，蒿坪村还采用“公司+村集体+农户”模式，免费为村民提供林地种植荞麦叶大百合，免费提供技术加工荞麦叶大百合粉等原生态农产品。村民也可选择入股合作社，可分红80%，村集体分红20%。

　　荞麦叶大百合主要生长在海拔1000米左右的地方，喜欢潮湿、阴凉的环境。蒿坪村整体海拔在1000米左右，加之山中种植了山茱萸树，为荞麦叶大百合提供了绝佳的生长环境。结合去年秋季的试种植情况，金运春预估今年春季与夏季种植的荞麦叶大百合可亩产500斤左右，将其进行深加工后售卖，近4000亩荞麦叶大百合预计年收入达3000万元。

　　金运春还想对荞麦叶大百合继续进行深加工，做成年轻人喜爱的饼干等产品，使其进入电商市场。金运春也曾到郑州与海关对接，希望在来年荞麦叶大百合丰收时，蒿坪村的产品能走出国门，远销新加坡、马来西亚等东南亚国家。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 杨强伟)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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