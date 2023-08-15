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躬耕教坛育桃李 三尺讲台谱芳华
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:35

　　编者按：

　　昨日是第39个教师节，市委市政府举行2023“洛阳最美教师”颁奖典礼，来自全市基层教育战线的10名教师获评2023“洛阳最美教师”。今天，让我们一起走近2023“洛阳最美教师”的代表，倾听他们躬耕教坛的闪光故事。在此，我们向全市所有辛勤耕耘的教师们道一声：辛苦了，祝您节日快乐！

 

　　伊川县县直第二幼儿园教师李晓利——执着幼教守初心 乐作春泥细护花

　　在孩子们口中，她是“老师妈妈”；在家长眼中，她是“爱心老师”；在同事们心中，她是“超能女神”……从教17年来，伊川县县直第二幼儿园教师李晓利把满腔热情投入工作中，从点点滴滴关爱幼儿，创新工作方法，以独特的教育风格、人格魅力，深受幼儿喜爱、家长信任、同事赞赏。

　　李晓利对幼教的热爱缘于父亲的影响，在父亲这名优秀人民教师的熏陶下，李晓利从小就立下了当教师的志向。

　　“家长把孩子交到我的手里，是对我的信任。”李晓利说，对性格内向的孩子，她用爱心铸成一把钥匙，打开孩子的心门。擤鼻涕、系鞋带、盖被子、拉拉链，她用真情和关爱赢得了孩子们的信任。

　　李晓利以孩子为本，结合孩子们的兴趣点去生成课程。当孩子们发现盛开的迎春花时，她就开设课程《我和迎春花的故事》；待雪花飘零，她就和孩子们一起探寻《雪花从哪里来》。李晓利说，从查阅资料、书写教案到形成同事们学习的范本，其中的付出只有自己知道，但能够得到孩子们的认可，所有的付出都值得。

　　不仅如此，李晓利还积极参加课题研究，经常自费购买材料，制作成新奇的玩具，让孩子们学习探索，她的作品曾获得洛阳市教玩具一等奖、河南省教玩具二等奖、河南省游戏实录二等奖等。

　　教师育人，非一课之功，乃终身之事。李晓利说，她将继续敬业、爱生，在幼教这条路上，坚持为“花朵”守护灿烂春光。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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