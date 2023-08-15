洛阳市“公共文化服务进社区” 优秀美术书法作品展举办

昨日，2023年洛阳市“公共文化服务进社区”优秀美术书法作品展在洛阳市文化馆举办。 昨日，2023年洛阳市“公共文化服务进社区”优秀美术书法作品展在洛阳市文化馆举办。 本次展览洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文化馆、洛龙区美术家协会联合洛龙区石油社区等多个社区共同举办，展出的百余幅书画作品由洛阳市多位书画家及社区书画爱好者潜心创作，这些书画作品内容丰富，题材多样，展示了“公共文化服务进社区”活动的成果及社区书画爱好者的书画才艺。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李洋 摄影报道）