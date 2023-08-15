全市公路“四新技术”应用观摩会在嵩县举行

啪！啪！一名技术人员拿起一块沥青，使劲儿摔在地上，上边粘着的石子纹丝不动，沥青完好无损，围观者纷纷点赞：这种高粘弹复合沥青确实不错！

铺设新型沥青的乡间公路

啪！啪！一名技术人员拿起一块沥青，使劲儿摔在地上，上边粘着的石子纹丝不动，沥青完好无损，围观者纷纷点赞：这种高粘弹复合沥青确实不错！

近日，全市公路“四新技术”应用观摩会暨新型基础设施建设推进会在嵩县举行，第一站是G208二淅线车村镇至栗树街段修复养护工程，用于铺路的新型沥青让来自全市公路系统的与会人员频频点赞。

除了新型沥青，山路“哨兵”、隧道机器人也让与会人员大开眼界。

山路“哨兵”语音播放路口情况

山路“哨兵”

近年来，我市普通公路网越织越密，以生态伏牛1号旅游公路为代表的旅游公路建设方兴未艾。如何提升道路品质，让群众出行更加安全、舒适、便捷，是公路系统要研究的重要课题。

在观摩会上，除了新型沥青，“智慧公路”所应用的新技术也是亮点。比如，嵩县近年来积极实施数字交通试点工程，依托G311、G208、G344、S242等旅游公路建设“智慧公路”，在多个路段安装他向感知安全诱导系统、弯道会车智能预警系统、智能“哨兵”系统和车速反馈仪。

●他向感知安全诱导系统

利用路侧感应及视觉诱导设备，感知其他方向道路的车辆及行人通行状况，并及时提醒交通参与者。该系统能有效解决平交路口、匝道、视线不良等事故高发地，由视线遮挡、缺乏预警手段、制动不及时引发的问题。

●智能“哨兵”系统

即TSCS100D系列智能订阅型“哨兵”系统，是一款先进的物联网交通安全产品，其设备成规模设置在路侧，应用场景有4种——

◆当支路无车(人)，主路单向来车时，主路设备显示并语音播放“前方路口，减速慢行”。

◆当支路有车(人)，主路无车时，主路设备显示并语音播放“左(右)侧来车，减速观察”，支路设备显示并语音播放“停车观察，注意来车”。

◆当主路与支路同时有车(人)时，主路设备显示并语音播放“左(右)侧来车，减速观察”，支路设备显示并语音播放“左(右)侧来车，减速观察”。

◆当支路无车(人)，主路双向来车时，主路设备显示并语音播放“弯道来车，减速观察”。