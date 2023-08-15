洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳公交集团：便民5号公交专线优化调整试运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:20

　　昨日，记者从市公交集团获悉，从12日起，便民5号公交专线优化调整试运行。

　　线路优化调整后，便民5号公交专线将延长至西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)。届时，该线路车辆从雪松路公交首末站发车，沿原线行驶至龙鳞路木棉路口(北航科技园)，继续走龙鳞路、联盟路、周山大道、西苑路，最后到达终点站西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)，回程与去程线路一致。该线路采用定时定点发车模式，雪松路公交首末站发车时间为：7:00、7:30、18:30、19:00；西苑路长安路口发车时间为：7:37、8:07、19:07、19:37。公交车实行无人售票，票价每人次1元，支持移动支付和使用各类IC卡。

　　另外，因西山张沿线修路，车辆无法通行，伊滨区2号线目前已临时停运，待道路施工完毕后恢复运营。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
    拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
    拒吃降压药 洛阳男子深夜突发脑出血
        “头太疼了，帮我找粒止痛药吧。”王兵(化名)连说两遍妻子都没反应，他试图去推，发现右侧胳膊仿佛用不上力...
  • ·一到秋天就干嗽，该咋办？
  • ·一到经期肚子就很痛，该怎么办？
  • ·肚子疼到底应该去哪个科就诊
    • 乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2023年洛阳·孟津黄河1号公路马拉松赛开跑
  • 市委主题教育领导小组第一次会议召开
  • 他们获评“最美”！2023“洛阳最美教...
  • 我市举行2023“洛阳最美教师”颁奖典...
  • 洛阳市教育督导委员会第一次全体会议召开
  • 办理业务更便捷！自贸区洛阳片区打造...
  • 2023年“99公益日”网络募捐活动结束
  • 2022年度选调生到中共洛阳组诞生地纪...
  • 阵雨、雷阵雨！洛阳还要连下2天
  • 躬耕教坛育桃李 三尺讲台谱芳华
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    棉花开花 鲜艳夺目

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    洛河里的小精灵
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605