洛阳公交集团：便民5号公交专线优化调整试运行

昨日，记者从市公交集团获悉，从12日起，便民5号公交专线优化调整试运行。

昨日，记者从市公交集团获悉，从12日起，便民5号公交专线优化调整试运行。

线路优化调整后，便民5号公交专线将延长至西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)。届时，该线路车辆从雪松路公交首末站发车，沿原线行驶至龙鳞路木棉路口(北航科技园)，继续走龙鳞路、联盟路、周山大道、西苑路，最后到达终点站西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)，回程与去程线路一致。该线路采用定时定点发车模式，雪松路公交首末站发车时间为：7:00、7:30、18:30、19:00；西苑路长安路口发车时间为：7:37、8:07、19:07、19:37。公交车实行无人售票，票价每人次1元，支持移动支付和使用各类IC卡。

另外，因西山张沿线修路，车辆无法通行，伊滨区2号线目前已临时停运，待道路施工完毕后恢复运营。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）