2022年度选调生到中共洛阳组诞生地纪念馆参观学习

9日，我市30余名2022年度选调生到中共洛阳组诞生地纪念馆参观学习，进一步坚定初心使命，强化责任担当。 9日，我市30余名2022年度选调生到中共洛阳组诞生地纪念馆参观学习，进一步坚定初心使命，强化责任担当。大家跟随讲解员观看馆内的历史实物和文献资料，真切感受革命火种在中原大地上播撒、壮大的过程。选调生代表结合自身驻村经历，以“初心故事”为主题作专题分享。大家纷纷表示，通过此次参观学习，对洛阳红色历史有了更深入了解，下一步将不断提升党性修养和工作本领，用青春之笔在河洛大地谱写新时代乡村振兴的华章。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李凯凯 摄）