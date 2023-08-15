河南科技大学附属高级中学教师杨艳丽：用诗意让学生在知识的海洋尽情遨游

“25年来，她主要做了一件事，就是让学生们爱上语文、爱上写作。”10日，在2023“洛阳最美教师”颁奖典礼上，主持人这样介绍河南科技大学附属高级中学教师杨艳丽。

“25年来，她主要做了一件事，就是让学生们爱上语文、爱上写作。”10日，在2023“洛阳最美教师”颁奖典礼上，主持人这样介绍河南科技大学附属高级中学教师杨艳丽。

从教以来，杨艳丽带着创新育人的思考和探索，坚持用阅读推动写作，以创新培育人才，用诗意让学生在知识的海洋尽情遨游，为社会培养了大批优秀毕业生。

在教学之余，杨艳丽经常自费外出学习，不断探索优化教学内容。根据高中语文核心素养的构成，杨艳丽开发语文读写校本课程。这种读写深度融合的新模式，多年来使大批学生受益，一天摞得比一天高、一次写得比一次长的读书笔记，见证了学生们语文素养的飞速提高。20多年来，杨艳丽会组织每一届学生出一本诗集。

“从大量阅读到喜欢品赏、深入体会，再到仿写、原创，在这个过程中，学生们回归读书的本质，提升写作能力，调动生活体验，领悟审美情趣。”杨艳丽说。

为了让学生们爱上写作，打造书香校园，杨艳丽创建了“知行读书社”。从2015年开始，她因材施教，培养亮点，让教育的幸福和每个孩子不期而遇。学生的文章有20多篇获得全国作文大赛一等奖，近百篇文章发表在报刊上，该校被评为“洛阳市校园文学创作先进学校”。

杨艳丽常说：“教育没有选择性，每个学生都是上天送来的礼物。”她不仅致力于本校的教育教学实践，还关注薄弱学校贫困学生的教育问题，常年资助栾川部分贫困学生，到偃师、伊川等地送教下乡，组建义务指导服务队帮助贫困家庭学生填报高考志愿，让教育的世界没有山水相隔。

新时代对教育提出了新要求、新挑战，杨艳丽说，她将在传授知识、培养能力的同时，向学生撒播美好情操的种子，让学生成为国家和民族需要的栋梁之材。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)