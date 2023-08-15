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2023年“99公益日”网络募捐活动结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:26

　　记者昨日从市慈善联合总会获悉，我市参与的2023年“99公益日”网络募捐活动取得良好成效：募集善款4418.18万元，累计动员65.24万人次参与，活动参与人次、筹款额度均创我市历史新高。

　　“99公益日”网络募捐活动是由腾讯公益慈善基金会联合国内数千家公益慈善组织发起的一项全民公益活动。今年是我市参与“99公益日”网络募捐活动的第六年，其间，我市设置了“洛阳慈善助乡村振兴”母项目，并在该项目下围绕幸福家园、困难群众救急难、助残、助学、助老、助医等主题谋划17个子项目，许多乡镇(街道)、村(社区)也都根据自己的实际情况，因地制宜设置了慈善项目。

　　此次网络募捐活动自6日启动以来，全市各级党政机关、企事业单位及社会各界爱心单位、爱心人士积极响应，纷纷参与这场“指尖上的慈善”，涌现出一批广施善举、奉献爱心的典型事例。

　　孟津区朝阳镇姚凹社区筹款105万元，成为我市慈善事业发展历史上首个通过单次募捐活动筹款超百万元的村(社区)；涧西区一名不愿透露姓名的爱心人士一次性捐款3万元；伊川县彭婆镇，偃师区山化镇、首阳山街道、顾县镇，筹款额均突破100万元；市委直属机关工委牵头发起的“一起捐”活动，筹得善款138.3万元；伊电控股集团有限公司等17家爱心企业一共捐款1893万元……

　　在活动期间，我市加强组织领导，积极宣传发动，市级各新闻媒体加大宣传报道力度，营造人人慈善的良好社会氛围。我市举办庆祝第八个“中华慈善日”暨2023年腾讯“99公益日”网络募捐活动启动仪式，动员社会各界人士为助力乡村振兴、推动现代化洛阳建设贡献慈善力量；众多志愿者走上街头，开展多种形式的慈善宣传活动；全市公交车车载电视、地铁报站屏、出租车车顶液晶屏、重要商圈户外大屏滚动播放慈善公益广告；中原明珠塔等多处地标性建筑为慈善“亮灯”，滚动播放网络募捐信息，倡导社会各界聚集力量、善暖洛城。

　　“下一步，我们将依法依规及时公开募集到的慈善资金使用情况，确保每一笔善款都用到实处、救到急处、助到难处，为全面推进乡村振兴、加快推动现代化洛阳建设作出新的更大贡献。”市慈善联合总会相关负责人表示，“99公益日”网络募捐活动虽已结束，但募捐通道仍处于开启状态，广大爱心人士可继续为慈善项目在线捐款。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琰 李晓瑜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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