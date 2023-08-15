阵雨、雷阵雨！洛阳还要连下2天

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，周一到周二受短波槽和冷空气扩散影响，阴天为主有阵雨或雷阵雨，其余时间云系较多。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，周一到周二受短波槽和冷空气扩散影响，阴天为主有阵雨或雷阵雨，其余时间云系较多。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，周一到周二受短波槽和冷空气扩散影响，阴天为主有阵雨或雷阵雨，其余时间云系较多。具体预报如下： 今天夜里：阴天。 11日(周一)：阴天转阵雨或雷阵雨，气温22℃～26℃。 12日(周二)：阵雨转多云，气温21℃～25℃。 13日(周三)：多云到晴天，气温20℃～28℃。 14日(周四)：晴天到多云，气温19℃～29℃。 15日(周五)：多云，气温19℃～29℃。 16日(周六)：多云间晴天，气温20℃～31℃。 17日(周日)：晴天到多云，气温21℃～31℃。⑥