阵雨、雷阵雨！洛阳还要连下2天

今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，周一到周二受短波槽和冷空气扩散影响，阴天为主有阵雨或雷阵雨，其余时间云系较多。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，周一到周二受短波槽和冷空气扩散影响，阴天为主有阵雨或雷阵雨，其余时间云系较多。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布消息称，根据最新气象资料分析，周一到周二受短波槽和冷空气扩散影响，阴天为主有阵雨或雷阵雨，其余时间云系较多。具体预报如下：
今天夜里：阴天。
11日(周一)：阴天转阵雨或雷阵雨，气温22℃～26℃。
12日(周二)：阵雨转多云，气温21℃～25℃。
13日(周三)：多云到晴天，气温20℃～28℃。
14日(周四)：晴天到多云，气温19℃～29℃。
15日(周五)：多云，气温19℃～29℃。
16日(周六)：多云间晴天，气温20℃～31℃。
17日(周日)：晴天到多云，气温21℃～31℃。⑥
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