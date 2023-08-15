9月12日起，公交便民5号专线优化调整

近日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为进一步方便群众出行，有效做好公交与地铁1号线的接驳，同时搭建居民小区与地铁站间的公共纽带，洛阳公交集团将于2023年9月12日起对便民5号专线进行优化调整试运营，延长至西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)。

近日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，为进一步方便群众出行，有效做好公交与地铁1号线的接驳，同时搭建居民小区与地铁站间的公共纽带，洛阳公交集团将于2023年9月12日起对便民5号专线进行优化调整试运营，延长至西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)。

从雪松路公交首末站发车，沿原线行驶至龙鳞路木棉路口(北航科技园)后，继续走龙鳞路、联盟路、周山大道、西苑路到达终点站西苑路长安路口(地铁1号线长安路站)，回程与去程一致。

采用定时定点发车模式，雪松路公交首末站发车时间为：7:00、7:30、18:30、19:00；西苑路长安路口发车时间为：7:37、8:07、19:07、19:37。

实行无人售票，票价1元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。⑥