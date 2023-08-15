洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警。 刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警，具体内容如下： 一、区域地质灾害气象风险预警 2023年9月10日20时至9月11日20时： 地质灾害黄色预警地区：孟津区局部、新安县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县局部、栾川县局部、嵩县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 二、镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：孟津区、新安县、洛宁县、伊川县、汝阳县、栾川县、嵩县(7个县区)。 1.孟津区：小浪底镇、横水镇、常袋镇、麻屯镇。 2.新安县：磁涧镇、铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、五头镇、正村镇、北冶镇。 3.洛宁县：上戈镇、下峪镇、马店镇、长水镇、底张乡、兴华镇、陈吴乡、故县镇、赵村镇、罗岭乡、景阳镇。 4.伊川县：半坡镇、白沙镇、葛寨镇、江左镇、酒后镇 5.汝阳县：靳村乡、内埠镇、柏树乡、陶营镇、城关镇、十八盘乡、蔡店乡、付店镇。 6.栾川县：狮子庙镇、白土镇、合峪镇、庙子镇、秋扒乡、潭头镇。 7.嵩县：德亭镇、大章镇、田湖镇、大坪乡、九皋镇。 三、防范建议 1.密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2.加强对地质灾害隐患点巡查排查。 3.各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4.加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。⑥