洛阳多个景区宣布：老师来，免费！

今天，我们迎来教师节，下面给大家整理了洛阳部分最新的免票/优惠政策，一起来往下看！

今天，我们迎来教师节，下面给大家整理了洛阳部分最新的免票/优惠政策，一起来往下看！ 今天， 我们迎来教师节， 下面给大家整理了洛阳部分最新的免票/优惠政策， 一起来往下看！ 龙潭大峡谷景区 2023年9月10日教师节当天，凭本人教师资格证可免门票游览洛阳龙潭大峡谷景区。 地址：洛阳市新安县石井镇龙潭沟村 电话：0379-67134226、0379-69721188 关林 教师节来临之际，洛阳关林景区为所有的老师送上节日的祝福与福利~ 9月10日当日，全国教师免费游览关林景区。(教师凭本人教师资格证，到检票口核验无误后，方可进入景区游览。) 地址：洛阳市洛龙区关林镇关林南路2号 电话：0379-65951746 隋唐洛阳城景区 2023年9月9日-9月10日，全国所有教师凭本人教师资格证免费游隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)。 此次免票活动包含九洲池夜游。 *注：活动仅限免各景点参观门票，不包含景点内二消项目。 地址：应天门、明堂天堂、九洲池 电话：0379-65063201(应天门、九洲池)、0379-61109905(明堂天堂) 王府竹海景区 2023年9月10日是我国第39个教师节，为了让广大教师过一个有意义、富有幸福感的节日，洛阳王府竹海景区于9月9日-9月10日向全国教师特推出免门票优惠活动，教师凭本人教师资格证原件和身份证件免费入园。(入园需购买5元/位保险) 地址：洛阳市栾川县狮子庙镇 电话：0379-67886888 龙峪湾国家森林公园 为表达对辛勤付出的教育工作者的尊重，龙峪湾国家森林公园景区在教师节期间钜惠送礼。全国教育工作者教师节期间(9月9号、10号)进园游览，凭本人身份证、教师资格证可享受门票半价优惠。 地址：洛阳市栾川县庙子镇 电话：0379-66669595 重渡沟景区 9月10日当天，教师凭教师资格证或聘用证(原件、电子证均可)可免门票入园。 持有效证件到重渡沟景区游客中心窗口换取入园门票(需购买5元景区意外险)。 地址：洛阳市栾川县潭头镇重渡村 电话：0379-66685666 伏牛山滑雪度假乐园清凉界 2023年9月9日—9月10日，教师凭教师资格证和本人有效身份证可享受伏牛山滑雪度假乐园门票免票优惠。 2023年9月9日—9月10日，教师可任选一套汉服免费拍照(不包妆造)。 地址：洛阳市栾川县杨树坪村 电话：0379-66644888 天河大峡谷景区 2023年9月10日是我们的第39个教师节，为了欢庆教师节；栾川天河大峡谷于9月9日—9月11日面向全国教师免门票并且索道半价。(教师凭本人教师资格证可免费入园游玩，需购5元保险) 地址：洛阳市栾川县叫河镇 电话：0379-66636666 黛眉山景区 2023年9月9日-9月11日，全国各地的教师凭身份证和教师资格证即可享受免费入园。 教师朋友的亲友可享受半价门票，仅需33元(原价门票65元)。 入园时，每位免门票人员需购买5元保险，以确保您的健康和安全。 地址：洛阳市新安县石井镇 电话：0379-65082116 青要山景区 2023年9月9日-9月11日，所有教师凭身份证及教师资格证，可享受免门票入园！(注：入园需购买五元保险。) 地址：洛阳市新安县青要山镇 电话：0379-67171333 二程文化园景区 为感恩老师们的辛勤付出，在教师节来临之际，二程文化园景区面向全国教师免门票啦！ 2023年9月10日当天，教师本人凭有效教师资格证免门票游览二程文化园景区。 地址：洛阳市伊川县二程大道321号 电话：0379-65068115、0379-65068116 花果山景区 9月9日-9月10日，洛阳花果山景区面向全国教师免门票！ 地址：洛阳市宜阳县花果山乡境内 电话：13938821286 洛阳有生工矿游 2023年9月10日，全国教师凭借身份证及教师资格证即可享受免门票活动。 地址：洛阳市新安县石寺镇境内 电话：0398-5870666 除此之外，荆紫仙山、牡丹阁景区、七彩童话动物王国景区、隋唐里坊文化数字展示馆、洛阳黄河神仙湾景区、大河田园、土古洞、寺坡山等景区也推出了面向教师免门票活动，具体内容可搜索各景区官微了解详情。⑥