9日，全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、省委部署要求，对全市开展主题教育进行动员部署。

全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开

江凌、吴忠华讲话 徐衣显主持

凌中南、王晓冰、杨骁、李保国、孙延文出席

9日，全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、省委部署要求，对全市开展主题教育进行动员部署。

市委书记江凌、省委第三巡回督导组组长吴忠华出席会议并讲话，市长徐衣显主持。省委第三巡回督导组副组长凌中南、王晓冰，市领导杨骁、李保国、孙延文等出席。

江凌指出，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央作出的重大战略部署。习近平总书记亲自谋划部署、全程指导推动，发表重要讲话，作出重要指示批示，为我们开展主题教育提供了根本遵循。要深刻认识开展主题教育是提升理论修养、保持政治坚定，强化使命担当、开创发展新局，树牢宗旨意识、密切联系群众，深化自我革命、全面从严治党的重要举措，切实增强政治责任感和历史使命感，动员全市各级党组织和广大党员干部自觉用党的创新理论统一思想、意志和行动，凝心聚力推进现代化洛阳建设，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

江凌强调，要全面落实主题教育的工作部署。这次主题教育的总要求是“学思想、强党性、重实践、建新功”；根本任务是以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；目标是凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风；重点措施是把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，有机融合、一体推进。要突出学深悟透，持续加强理论学习。引导党员干部持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领悟，做到真学真懂、真信真用。要突出求真务实，深入开展调查研究。系统梳理关系现代化洛阳建设全局的重大问题、本地本单位实际工作中的难点问题、群众反映强烈的突出问题，科学确定“小切口”调研课题，切实把调研成果转化为解决问题、推动工作的实际成效。要突出担当作为，不断开创发展新局。牢固树立和践行正确政绩观，锚定年度目标任务促进经济持续恢复向好、推动高质量发展，聚焦“一老一小一青壮”扎实做好重点民生实事，加快形成与新时代相适应的思维理念，以思维理念之变引领发展局面之变。要突出较真碰硬，认真抓好检视整改。奔着问题去、带着问题学、对着问题改，着力抓好问题检视、整改落实、专项整治等重点任务，切实把突出问题找出来、改到位。要突出常态长效，扎实推进建章立制。既通过“当下改”尽快见到成效，更通过“长久立”解决根本问题，不断提升制度的针对性、实效性和可操作性。

江凌强调，要准确把握主题教育的关键要求。要牢牢把握主题主线，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，贯穿主题教育各方面全过程，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要始终突出党性锤炼，推动广大党员干部坚定对共产主义的信仰和对中国特色社会主义的信念，始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，更加自觉地坚持人民至上，切实强化使命担当，时刻绷紧廉政这根弦，始终保持共产党人的政治本色。要切实抓好分类推进，坚持从实际出发，聚焦不同层级、不同领域、不同对象特点，提出务实管用的具体举措，确保主题教育取得扎实成效。要着力解决实际问题，围绕推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，坚持问题导向，强化“有解”思维，打通堵点难点，既让干部受教育，又让群众得实惠。要坚决防止形式主义官僚主义，不折不扣落实党中央部署要求，确保“规定动作”不走样、不漏项，以严实作风确保主题教育取得实实在在的成效。

江凌强调，要切实加强主题教育组织领导。市委主题教育领导小组及其办公室要加强领导指导和统筹调度，各级党委(党组)要坚决扛起主体责任，各级党委(党组)书记要履行好第一责任人责任，基层党组织书记要当好开展主题教育的“明白人”，形成齐抓共管的工作合力。要主动配合督导，坚持开门搞教育，推动主题教育高质量。要切实加强统筹，把开展主题教育与推动全局性重点工作结合起来，确保各项工作有力有序。要加强宣传引导，营造浓厚氛围，为主题教育健康有序开展创造良好环境。

吴忠华在讲话中指出，要坚定扛牢政治责任，把开展主题教育作为重大政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要准确把握目标任务，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，牢牢把握主题主线和根本任务，充分借鉴运用第一批主题教育成功经验，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，切实做到方向不偏、靶心不移、节奏不乱。要全面落实重点措施，把学和做结合起来、查和改贯通起来、破和立统一起来，既掌握节奏、把准重点，又统筹兼顾、整体推进，努力把每一项措施做扎实做到位。要着力提升工作质效，突出重点对象，抓住县处级以上领导班子和领导干部“关键少数”，抓好基层党组织这个“绝大多数”，增强主题教育针对性实效性；加强分类指导，因地制宜、因人施策，精准科学作出安排；注重有效衔接，做好同第一批主题教育的承接落实、衔接联动；力戒形式主义，不折不扣抓好主题教育规定动作，把功夫下在解决问题、改进工作上，以严实作风确保主题教育的政治性严肃性。要坚持系统观念，把搞好主题教育与全面完成今年各项任务紧密结合起来，两手抓、两促进，用经济社会高质量发展的实际成果检验主题教育成效。省委第三巡回督导组将按照中央和省委要求，与洛阳同题共答，把指导督导工作寓于帮助服务之中，全程指导、全面指导，坚持原则、严格标准，不断提高巡回指导能力，认真组织好、完成好主题教育各项任务，为奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出应有贡献。

会议以视频形式召开，主会场设在市会议中心，各县区设分会场。省委第三巡回督导组成员，洛阳副市级以上领导，市委主题教育领导小组成员及办公室负责同志等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)