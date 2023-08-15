正式启幕！今天，新安火了！

秋来高粱万重红，人间最喜是丰收。9月9日，在喜庆的音乐与激扬的口号声中，新安县2023“丝路汉关”丰收嘉年华在城关镇高粱地燃情启幕，参加活动的领导、嘉宾与当地农民相聚一堂，共享丰收的喜悦。

秋来高粱万重红，人间最喜是丰收。9月9日，在喜庆的音乐与激扬的口号声中，新安县2023“丝路汉关”丰收嘉年华在城关镇高粱地燃情启幕，参加活动的领导、嘉宾与当地农民相聚一堂，共享丰收的喜悦。

本次“丝路汉关”嘉年华由中共新安县委、新安县人民政府主办，为期两天，旨在以“高粱红了，我在新安等你”为主题，创新采用“嘉年华”形式，融入秘境露营、狂欢音乐节、沉浸式剧本杀、趣味农事研学、异域美食、后备箱市集等时尚潮流游玩项目，致力于将传统的庆丰收活动打造成一场全民秋日狂欢，推介新安县优质农产品，深化文农旅融合，全面助推乡村振兴。

高粱红了 “丝路汉关”万人开镰庆丰收

新安县坐拥丝绸之路第一关——汉函谷关，历史文化资源禀赋，是名副其实的历史文化名县。距离汉函谷关不远处，有一大片高粱地，去年4月，新安县城关镇深入推进“三变”改革，深化实践“企业+合作社+农户”现代农业规模化经营模式，推动15个社区股份经济合作社与企业签约合作，高标准种植高粱18000亩，发展订单农业，经过一年多实验，这片高粱地亩产平均800斤以上，给农民带来可观收益。

如今这片高粱地，沉甸甸的高粱穗压弯了腰，秋风拂过，泛起层层赤浪，呈现出一派喜人景象。沿途造型各异的橙黄色指示路牌与创意独特的农家展陈布景，营造出浓厚的丰收氛围。

为喜迎高粱丰收，游客们身穿汉服，在高粱地里打卡拍照，古代传统服饰与漫天红色高粱碰撞出别样的美感，在田地里奏出美妙“乐章”。开幕式现场，随着“开镰啦”号声响起，多台收割机开足马力，在红色的田间往返穿梭，将饱满的高粱穗揽入“怀中”，伴着高亢激昂的收割音乐，丰收的喜悦感染着现场每一个人。随后，嘉宾现场为高粱脱粒，封坛后传递给酒商，完成高粱“一生的旅程”，也寓意与未来与酒商共谋合作，共促发展，延长高粱产业链，齐力推动新安县高粱产业高质量发展。

新安县人民政府副县长郭昌伟表示，产业旺，则农业兴；农业兴，则百业兴。近年来，新安县以抓好富民产业实现乡村振兴新突破，全县新增特色种植15万亩，总面积达到了30万亩，高标准实现新安县樱桃省级现代农业产业园建设、千唐红5G辣椒种植、“林药”间作、“高粱一油菜彩化农田”“虾菜共生”等高效种养模式，实现了农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。本次丰收嘉年华通过展示丰收成果、助农电商直播、晚间音乐节、美食市集、汽车市集等丰富活动，在展示农村改革发展成就，展现农民朋友勤劳智慧和时代风采的同时，让全社会更多更好地关注农村工作、关心广大农民，搭建广阔平台，助力乡村振兴。

直播促销 助力产业兴农富民

活动现场，乡村振兴农产品展销区和直播带货区人头攒动。软籽石榴、富硒小米、优质黄桃、土蜂蜜、哈密红薯……来自11个乡镇特色农产品齐聚一堂，琳琅满目。“尝尝我们的石榴，包您满意。”“小米我吃过，挺不错，给我来三包。”质优价公、绿色健康的农产品，吸引众多游客驻足品尝。此外，不少展区现场开启直播带货，在主播的热情洋溢的介绍下，直播间网友纷纷下单，来自新安的农特产品通过网络销往全国各地。

在广大农民和游客共同体验和分享丰收的喜悦的同时，展销区另一边，新安县嘉宾领导正录制短视频推介新安。“新安秦时就已建县，2200年历史中坐落着函谷关、千唐志斋......”依托“丝路汉关”丰收节，新安县通过短视频平台引流，在多措并举做好农产品销售文章的同时，全力推进乡村振兴和文旅融合，打响“我在新安等你”、“来到新安、自然心安”等形象品牌，谱写好“文旅兴县”的绿色发展篇章。

吃玩学赛 嘉年华精彩不断

“风味十足的俄式美食、拥抱自然的舒适露营、趣味烧脑的沉浸式剧本杀......”将农民活动融合时尚潮流新玩法，丰收节嘉年华精彩不断。

活动现场，高粱地被划分为美食区、露营区、研学区、丰收体验区等，农地摇身一变成为多功能区域，游客在此完成吃学玩赛一站式体验，尽享嘉年华田园乐趣。

——吃，各类美食齐聚，胃与心都得到满足

嘉年华期间，超多美食商家“落地”田间，现场展出新安县烫面角、北冶卤肉等新安本土特色美食，俄罗斯餐厅、土耳其咖啡等异域美食，后备箱市集网红美食，本土味道与异域风情、时尚小食结合，游客们在美味市集里行走，大快朵颐间嚼碎生活的烦闷，畅快痛饮后叫醒内心的浪漫。

——玩，田间露营、嗨放音乐、剧本杀等潮流玩法“一网打尽”

夜幕降临，高粱地灯火通明，在乐队轻快悠扬的歌声中，游客们一边踩着节奏摇摆身体，一边在帐篷前欣赏点点星光，推杯换盏聊聊家常。还有游客聚集三两好友，在专业NPC带领下，玩起刺激烧脑的剧本游戏......

——学，农事研学探索悠久农耕文明

为了让学生体验悠久的农耕文明，丰收节现场创意设置种子博物馆、丰收体验区及研学区域，学生们通过参观种子博物馆、学习农学知识、体验高粱收割脱粒、制作高粱秆手工艺品等，沉浸式感受丰收的喜悦与农耕文化的魅力。

——赛，趣味运动会赛出丰收喜悦

高粱丰收热火朝天，丰富多彩的趣味活动更是将气氛推向高潮。“10分钟高粱收割称重”“环高粱地跑步”，游客与当地农民化身运动员，在欢笑与汗水中共享丰收的快乐。

春种一粒粟，秋收万颗子。未来，新安县还将鼓励发展游乐设施、农家乐、小吃街、购物街等，实现“游购娱”一体化，不断丰富农旅产品，拓宽农民收入渠道，同时开展招商引资，引进酒厂、菜籽油生产企业，延长产业链，提高附加值，从根本上助力农业增效、农民增收。（洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳/文 张怡熙/图）