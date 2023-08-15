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短时强降水、雷暴大风！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.09 12:05

　　今日，洛阳市气象局发布重要天气报告，9日至11日我市多阵性降水天气。

　　据最新气象资料分析，9日至11日我市多阵性降水天气，主要降水时段在9 日下午到夜里和11日。9日下午到夜里有阵雨或雷阵雨，雨量分布不均，局部伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；11日有阵雨或雷阵雨。过程累计降水量10到 30毫米，沿黄及南部、西南部山区个别乡镇50毫米以上，最大小时雨强20到50毫米。

　　一、具体预报

　　今日：多云到阴天，下午到夜里转阵雨或雷阵雨，沿黄及南部、西南部山区个别乡镇有暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温22～33℃。

　　10日(周日)：阴天到多云，局部有阵雨，气温21～30℃。

　　11日(周一)：阴天转阵雨或雷阵雨，气温20～27℃。

　　12日(周二)：阵雨转多云，气温20～28℃。

　　二、影响与建议

　　1.当前夏玉米等秋作物正值灌浆期，需关注阴雨寡照对秋作物灌浆和病虫害发生发展的影响，建议做好“一喷多促”等田间管理，促进秋作物正常灌浆。

　　2.需防范局地强降水可能诱发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝等次生灾害，涉山涉水景区需提前做好防范应对。

　　3.降水时低能见度、道路积水和湿滑导致的道路交通、旅行出行等气象风险较高，需注意行车安全。

　　4.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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