快讯！洛阳市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开

9日上午，洛阳市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议在市会议中心召开。
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会议深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》和中央、省委主题教育工作会议精神，按照中央、省委对第二批主题教育的指导意见，对在全市党员中开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育进行动员部署。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊 文/图）
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