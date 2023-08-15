年轻男女坠入黄河 露营众人紧急施救

“我和朋友在黄河边露营，救下两名落水者。”近日，记者接到市民张先生的来电，讲述他们露营时遇到的事。

“我和朋友在黄河边露营，救下两名落水者。”近日，记者接到市民张先生的来电，讲述他们露营时遇到的事。

“救命啊！有人掉进河里了！”3日凌晨2点多，带家人在孟津区白鹤镇黄河边露营的张朝晖和朋友宋永亮被一阵急促的呼救声惊醒，他们赶紧走出帐篷，一名年轻男子向他们求救，说有两个人落水，他已经报警。

他们提着露营灯，跑到河边看到，水里漂着两个人，他们距离岸边七八米。“一男一女两个年轻人掉进了黄河里，他们都不会游泳。”宋永亮说，他打算跳进河里救人，可是水流很急，落水者很快被冲向下游。

幸运的是，两名落水者被冲在了一起，俩人抱在一起。落水男子说他没力气了，岸上的众人赶紧劝他们坚持住。

此时，宋永亮想起私家车上有一根近30米长的绳子，就赶紧跑回车上，取出绳子。随后，宋永亮将绳子绑在身上，跳进黄河，朝落水者游去，张朝晖和其他人在岸上拉绳子，并用露营灯照明。几分钟后，宋永亮来到落水者身边，用绳子将两个人拦在一起，架着他们游向岸边。

宋永亮用尽力气，将两名落水者安全救上岸，获救者对他们的帮助表示感谢。这时，辖区派出所民警赶到现场，得知人已获救，提醒众人游玩时要远离河道。

警方提醒市民，到黄河边游玩要谨防溺水。黄河水流湍急，水情复杂，人一旦落入水中，救援难度非常大。市民要远离河道，切勿在河道、滩区逗留。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)