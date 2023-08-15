快递员沉迷网络赌博 侵占21万余元财物被抓

昨日，记者从西工公安分局获悉，快递员牛某沉迷网络赌博，输光钱后打起快递的主意，在网上购买金首饰、手机等，到货后申请退货，趁机将包裹里的商品据为己有，以换取赌资，结果露出马脚。

昨日，记者从西工公安分局获悉，快递员牛某沉迷网络赌博，输光钱后打起快递的主意，在网上购买金首饰、手机等，到货后申请退货，趁机将包裹里的商品据为己有，以换取赌资，结果露出马脚。

8月底，西工公安分局经济犯罪侦查大队接到报警称，我市某快递公司营业网点的包裹出现异常。值班民警宋泽东与同事得知，报警人系网点负责人张磊(化名)。原来，某快递公司在我市有一个仓储点，暂放客户要退换的商品。工作人员抽检发现，屡有“空包”，即包裹里的商品不翼而飞，被砖头等替代。“这些‘空包’出自张磊负责的那个网点。”宋泽东说，张磊通过调查确认，“空包”均是快递员牛某收回的，遂拨打110报警。

随后，民警将牛某抓获，牛某承认了犯罪事实。据牛某交代，前不久，其女友提出要彩礼的事情，他想用自己的工资在赌博网站上赌一把，以赚取彩礼，结果一发不可收拾，很快将钱输光了。

“牛某一心想翻本。”宋泽东说，自今年7月以来，牛某借用朋友的账号，在购物平台上购买金首饰、手机等价格不菲的商品，到货后申请退货，趁机将包裹里的商品据为己有，来换取赌资。为掩人耳目，牛某在包裹里放砖头等，先后作案13起，共侵占价值21万余元的财物。

最终，牛某因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留，此案正在进一步调查。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋)