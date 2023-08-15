男子突发疾病被困山区 众人联合救援将其救出

日前，记者得知这样一件事：有驴友带着孩子到宜阳县张坞镇山区游玩，孩子不慎掉进水里，一名男子将孩子救上来后疑似突发中风无法动弹，救援人员展开紧急救援。

日前，记者得知这样一件事：有驴友带着孩子到宜阳县张坞镇山区游玩，孩子不慎掉进水里，一名男子将孩子救上来后疑似突发中风无法动弹，救援人员展开紧急救援。

此事发生在2日，当日下午1点多，宜阳县神鹰救援队队长许庆林接到县110中心指令称，在该县张坞镇一个叫头道潭的地方，一名男子突发疾病被困山区。许庆林立即组织8名队友赶往现场。“被困男子所在位置车辆无法到达，我们需要徒步约5公里。”许庆林说，他们到达现场后看到，一名中年男子躺在地上无法动弹，也说不出话，但意识清醒，民警和急救人员已经到场。

许庆林了解到，该男子是洛阳某户外探险组织的领队。当日上午，有驴友带着孩子到此游玩，孩子不慎落水，该男子下水将孩子救上来后，身体出现不适，疑似突发中风。“当天比较热，但水很凉。”许庆林说，他们将该男子抬上软担架，并进行固定，因该男子体形较大，且山里几乎没有路，救援人员抬着他出山比较吃力。随后，消防队员赶来支援。经过约2个小时的紧张救援，众人成功将该男子营救出山，送往医院救治。

许庆林说，事发地很受驴友欢迎，经常有外地的驴友前来探险，但因地形复杂，本地人很少去。前两年，有一名来自郑州的驴友在游玩时摔伤，他们大半夜展开救援，后来出动直升机将人送往医院，因此提醒大家，尽量不要到未开发的山区探险，以免发生意外。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍)