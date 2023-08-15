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未来一周，洛阳多阴雨天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.09.09 09:32

　　昨天，我们迎来白露节气。进入9月，暑气渐消。

　　中国天气网预计，从全国秋日地图上看出，我国京津冀一带、山东、河南、四川盆地、湖北、湖南西部、苏皖北部等地将在白露节气期间大踏步迈入秋天的门槛。到白露节气结束时，我国北方大部分地区都已进入真正意义上的秋天，白天能体会到秋高气爽的感觉，但昼夜温差进一步加大，早晚时段凉意显现。

　　白露节气与农耕文化、民俗习惯等密切相关。传统的白露习俗有饮白露茶、采摘菊花等，表达人们对秋天的喜爱和祝福。

　　来看看我市的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周短波槽活动频繁，我市多阴雨天气。

　　最近几天天气预报

　　●今天：多云到阴天，下午到夜里转阵雨或雷阵雨，局地大雨或暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风2级～3级，气温22℃～33℃。

　　●明天：阴天到多云，局地阵雨，偏北风2级～3级，气温22℃～29℃。

　　●11日(周一)：阴天，大部分地区转阵雨或雷阵雨，气温22℃～27℃。

　　●12日(周二)：阵雨转多云，气温21℃～30℃。

　　●13日(周三)：多云，气温20℃～29℃。

　　●14日(周四)：多云到阴天，局地阵雨，气温20℃～29℃。

　　●15日(周五)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温21℃～28℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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