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铭记“三个承诺”，她悉心照顾脑瘫小叔子
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.09 09:30

　　“我嫁到吴家时他才9岁，我看着他长大的，早就把他当成半个儿子了，咋可能抛下他不管。”7日上午，在位于涧西区军安社区胶鞋厂家属院的家中，69岁的张风娥拖着受伤的右腿，一瘸一拐地走到饮水机旁，倒了杯水递给身边的吴红旗后说，“更何况我对公公、婆婆和丈夫还有三个承诺”。

　　吴红旗是张风娥的小叔子，因患有先天脑瘫，54岁的他智力水平仅相当于四五岁的儿童。自公婆和丈夫先后去世后，张风娥就毅然承担起了照顾小叔子的重担……

　　小叔子已跟着她家 一起生活了45年

　　张风娥的腿去年意外受伤，至今走路仍不方便。“红旗，你下楼去把垃圾倒了吧。”张风娥坐在凳子上弯腰整理好垃圾桶里的一袋垃圾，朝卧室内正在自言自语的吴红旗喊道。

　　听到嫂子喊自己，吴红旗很快走了出来，看了看放在地上的垃圾，没有多说什么，掂起垃圾、换鞋，开门走了出去。

　　“他基本不跟人说话，但你跟他说啥他都能听懂。”待吴红旗出门后，张风娥开始讲起他们的故事。1978年，24岁的张风娥与同村小伙儿吴根奇经人介绍相识。吴根奇在家中排行老大，下面还有两个妹妹和一个弟弟，家庭负担较重。张风娥嫁进吴家时，吴家小儿子吴红旗年仅9岁，不久，吴家两个女儿也先后出嫁。

　　张风娥回忆，因为吴红旗患有先天脑瘫，所以公公婆婆难免会对他多些关注，“我看着他长大的，从他9岁到现在54岁，这45年来他一直和我们生活在一起”。

　　她对公公、婆婆、丈夫许下“三个承诺”

　　婚后不久，张风娥有了自己的孩子，成为母亲后的她更能理解公婆对于小叔子的“偏心”，也下定决心，只要小叔子不说离开，就带着他一起生活。

　　1999年，吴根奇突发脑梗，偏瘫在床，从那时起，张风娥一边赚钱养家一边照顾丈夫。张风娥说，2011年婆婆去世后，公公因年事已高，也无力再照顾小儿子，她不得不咬紧牙关，一人肩负起照料公公、丈夫和小叔子的重任，“婆婆临终前我向她承诺过，只要有我一口饭吃，就不会让红旗饿着”。

　　做家务、上班、照顾病人……回想起那些年的日子，张风娥笑着说自己“过得像个陀螺”。

　　2017年，张风娥的公公在睡梦中离世；2022年，她的丈夫吴根奇也去世了。

　　“我公公走之前的头一天，像是有啥预感一样，再三跟我确认，问我是否会让红旗一直跟着我。我说‘那当然啊，红旗是我半个儿’。”张风娥说，丈夫去世前最放心不下的也是吴红旗，但考虑到她的年纪也越来越大，无力照顾吴红旗，曾主动提出让她把吴红旗送去养老院，但这一建议被她一口否决，“我说我把红旗当家人，只要我还能动就不会不管他”。

　　对婆婆、公公、丈夫许下的这“三个承诺”，张风娥铭记在心，她说，她将用自己的余生兑现承诺。

　　对于他的身体语言，她有一套“解码”方法

　　因为吴红旗基本不与人说话，所以他日常的心思要靠人去猜，而除了与他一起生活过45年的张风娥，几乎没有人能从他的动作中读出他独有的“语言”。

　　吃完饭后，如果他的眼神还瞟向饭桌，说明他没吃饱还想再来一碗；如果他坐在沙发上不动，身子侧向大门方向，说明他想出门遛遛……通过这些年的细致观察，张风娥总结出了一套方法“解码”吴红旗的身体语言。

　　“如果他被送去养老院，谁会明白他想干啥？我不想让红旗受苦。”张风娥说，虽然吴红旗与她并无血缘关系，但在她的心里，吴红旗是家人，对她的陪伴，“虽然他不会说啥，但当你晚上回家上楼前看到一盏灯亮着，心里踏实”。

　　关于未来，张风娥说没有过多的打算，只希望日子平稳、家人安康，她会和吴红旗一起把每一天过好，也希望自己的腿脚痊愈后，能有机会带吴红旗出去旅游，那便是生活额外的馈赠了。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 李莹 晋亚芳 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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