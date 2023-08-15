那一年，他在罗布泊建铁塔

眼下，讲述美国“原子弹之父”奥本海默事迹的同名电影正在影院热映。59年前，我国第一颗原子弹爆炸成功，那是广大科研人员、基层官兵等隐姓埋名、不畏艰险、默默耕耘的结果。今年86岁高龄的林贤英老人，曾参与搭建了原子弹试验用的爆心铁塔。严寒酷暑的恶劣气候条件、热火朝天的建设场面……当年的一幕幕，时常在老人脑海里浮现。

年轻时的林贤英抱着儿子拍照留念 （记者翻拍）

眼下，讲述美国“原子弹之父”奥本海默事迹的同名电影正在影院热映。59年前，我国第一颗原子弹爆炸成功，那是广大科研人员、基层官兵等隐姓埋名、不畏艰险、默默耕耘的结果。今年86岁高龄的林贤英老人，曾参与搭建了原子弹试验用的爆心铁塔。严寒酷暑的恶劣气候条件、热火朝天的建设场面……当年的一幕幕，时常在老人脑海里浮现。

当兵来到洛阳 接到一项重要任务

林贤英家住涧西区。近日，记者来到老人家里，提及正在热映的电影《奥本海默》，老人摇摇头说：“不关注”。不过说到美国“原子弹之父”，老人豁然开朗：“哦，你说的是那个犹太人吧？”

林贤英老人已是耄耋之年，有点儿耳背，但身体硬朗。他老家在广东汕头，有一个哥哥和一个姐姐。追忆往昔，老人一口浓重的家乡话。1951年，他小学毕业后不打算上学了，认为会查字典、能打算盘就够用了。当时，他的父亲和哥哥在汕头码头打工，遇见当地一所中学的教师到码头宣传，号召学生报考初中。他在父亲建议下报名参加了考试，后来顺利完成了初中、高中的学业。

1958年，林贤英考上原华南工学院工业与民用建筑专业。“该专业相当于现在的土木工程专业，通俗点讲就是盖房子的。”老人说，1962年，他大学毕业前夕，部队到学校招兵，他瞒着家人报了名，之后被分到洛阳。

林贤英在部队历练不到一年，就接到一项建铁塔的重要任务，后来他得知，这项任务跟我国第一颗原子弹试验有着紧密联系。

率先来到罗布泊，根据指令建地锚

“上级要求建的铁塔有100多米高，用于秘密武器试验，具体是什么武器，起初我并不清楚。”林贤英老人回忆，当时，铁塔的设计图纸已完成，他们负责项目落地。此项任务要求绝对保密，只有极少数人知情。

林贤英等人没有建铁塔的经验，如何将图纸上的铁塔建起来，是个不小的挑战。参与人员以学习交流等名义，到各地参观，后制订可行性方案。

1963年下半年，根据上级指令，林贤英和一名战友登上了开往新疆的火车，做前期准备工作。“火车上有卖哈密瓜的，我们没吃过，就买来尝尝，真甜！”说起当时的情景，老人情不自禁地抿了抿嘴唇。之后，他们换乘汽车，辗转来到罗布泊。面对荒无人烟的戈壁滩，俩人深深吸了一口气。

林贤英和战友此行目的，是在铁塔项目开工前建十几个地锚。他说，他们要先挖2米长，宽、深约1.5米的基坑，然后将直径约0.3米的树干埋进去，周围包上铁皮，再用钢丝绳缠绕，以保证5吨重的重力拉不出来。“前期工作简单，我们不到一个月就完成了。”林贤英老人说。