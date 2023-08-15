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“中老年收割机”该熄火了（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.09.09 09:10
　　最近，网红“秀才”账号被封的消息刷屏网络，几乎同时，“一笑倾城”的短视频也停止了更新，社交平台上中老年圈的两大“顶流”相继“退隐”，引发热议。

　　“在‘秀才’这蹲我妈，在‘一笑倾城’那蹲我爸。”一句调侃，道出了这两位在当今中老年群体中的“地位”。抖音上，二人各自坐拥上千万个粉丝、作品获赞上亿个，今年七夕当天两人间的一场“连麦”直播，累计观看人次超2000万，双方粉丝纷纷掏出真金白银兑换虚拟货币，用“礼物”表支持、以“打赏”送情意，流量之大、吸金之强令人瞠目，被网友戏称为“中老年收割机”。

　　网红主播通过个人形象塑造、才艺展示吸引流量、积累粉丝，享用“粉丝经济”，这无可非议，但前提是，要明确正当获益与不良诱导的边界，不能无视公序良俗、更不能挑战法律法规。这次“秀才”被封，究其原因，有报道称，其涉嫌税收违法，还有报道指出，一北京62岁女性实名举报“秀才”以分红为诱饵，骗取她50余万元。当然，这些指控有待相关部门调查核实，但我们应该重视的是，互联网上已有越来越多人专盯着中老年群体“精准收割”。

　　中老年人“有闲有钱”，内心深处更有强烈的情感诉求，可与此同时，他们往往对网上的各类诱导信息控制力不强、分辨力较弱，容易“一时兴起”打赏、消费，甚至被欺骗。有大哥为“一笑倾城”打赏超千万元；72岁吉林老太坐火车到安徽千里追星“秀才”；更有“假靳东”用一张照片骗走多位阿姨钱财……在网红高浓度的情感冲击下，中老年人很容易“上头”，进而丧失辨识力和判断力，一看一刷将情感寄托转化为金钱投递，落入“情财陷阱”。

　　对此，我们应多做提醒，引导中老年人擦亮眼睛、守好钱包，用更多关心填补他们的情感空缺，同时，对以各类违规话术诱导人打赏、刷礼物的行为，更要加强监管、及时识别，畅通举报渠道，让那些不守底线、肆意驰骋的“中老年收割机”把火熄了！(洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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