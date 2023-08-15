洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

气排球让她保持年轻，笑口常开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.09 09:09

　　今年66岁的王桂青家在偃师区，打气排球已经十多年了。前不久，她以裁判员的身份参加了省运会气排球项目洛阳选拔赛，圆满完成了各项任务。她说，气排球让她保持年轻，笑口常开。

　　近日的一个早晨，在涧西区涧滨南路附近的一个小区健身广场上，王桂青正全神贯注地练习气排球。她头发乌黑，面色红润，与中国女排功勋郎平颇有几分神似。

　　“我从小长得高、跑得快，小学就入选了田径队练跨栏，差一点儿走上专业运动员的道路。”锻炼之余，王桂青讲起了她的体育生涯。

　　小学阶段练田径，王桂青打下了扎实的基本功。中学时代，她已经身高1.71米，开始打篮球，一打就是几十年。直到退休前，她都是单位女篮雷打不动的主力中锋。工作的那些年，她多次参加偃师以及全市的职工篮球比赛，获得了优异的成绩。

　　十多年前，王桂青退休后接触到气排球运动，立刻着了迷。

　　“隔着网，没有身体接触；球轻且柔软，击打不费力；运动量适中，对中老年人非常友好……”就这样，在王桂青等一群气排球运动爱好者的努力下，偃师成立了气排球协会。

　　那个时候，洛阳的气排球运动刚刚起步，偃师当地的气排球实力较强，经常参加全省、全国大赛。因为群众基础好，偃师于2015年荣膺“全国老年气排球之乡”，此后几年，王桂青和队友们连夺5届全国气排球之乡交流活动优胜奖、4届全省大赛金牌。

　　“这两年，我上场比赛的机会少了，更多是当裁判。”王桂青说，为了保持良好的体能，她每天一早起床，先打八段锦，然后拿着气排球到健身广场，练习垫球、扣球，一打就是两个多小时。

　　“退休前，我经常伏案绘图，导致多年颈肩疼痛。退休后，打了十多年的气排球，这些病痛不治而愈。”王桂青开心地说，除了强身健体，气排球还能愉悦身心，其社交功能对中老年人也大有裨益。比如，全国气排球之乡交流活动，每年要在全国多个城市举办分站赛，王桂青就和姐妹们一起，前往云南、广东等地，饱览祖国大好河山，以球会友，展示洛阳中老年人风采。

　　“气排球具有易上手、安全性较高等特点。中老年人练习时，需注意以下事项。”王桂青说，运动前要充分热身，尤其做好关节韧带的拉伸；运动时选宽松的衣物和相对柔软的场地；锻炼过程中要劳逸结合，当出现呼吸急促、大汗淋漓等状况，要及时休息，一旦出现胸闷、头晕、腹痛、呕吐等症状时，要视恢复情况及时就医。运动之后，要注意腿部和上肢肌肉的拉伸，有助于缓解疲劳，加快恢复。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    膝盖疼打玻璃酸钠就行？
    膝盖疼打玻璃酸钠就行？
    膝盖疼打玻璃酸钠就行？
        “大夫，我不想做其他治疗，打点儿玻璃酸钠就行吧？”近日，在北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医...
  • ·一碗润秋汤，清肺润燥
  • ·皮肤被腰带勒得又红又痒 是荨麻疹在捣乱
  • ·历经27次胰腺炎发作，他终于把病“吃回去”了！
    		•
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
        游特色乡村，赏生态美景。前段时间，省文化和旅游厅公示了2023年河南省乡村旅游特色村、特色生态旅游示范镇...
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
  • ·生态画卷美 且动且品味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳迎来今年首个旅游包机团
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳中心城区四座污水处理厂提标改造...
  • 守护校园食品安全！洛阳开展专项抽检行动
  • 品牌兴农！洛阳组团参加第二十五届中...
  • 徐衣显看望慰问教师并调研学校改造提...
  • 年轻男女坠入黄河 露营众人紧急施救
  • 四大行下调存量首套住房贷款利率 首套...
  • 非遗进社区 丰富群众文化生活
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    火红的构树果实

    隋唐园里小精灵

    国花园风光

    晨练
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605