今年66岁的王桂青家在偃师区，打气排球已经十多年了。前不久，她以裁判员的身份参加了省运会气排球项目洛阳选拔赛，圆满完成了各项任务。她说，气排球让她保持年轻，笑口常开。

今年66岁的王桂青家在偃师区，打气排球已经十多年了。前不久，她以裁判员的身份参加了省运会气排球项目洛阳选拔赛，圆满完成了各项任务。她说，气排球让她保持年轻，笑口常开。

近日的一个早晨，在涧西区涧滨南路附近的一个小区健身广场上，王桂青正全神贯注地练习气排球。她头发乌黑，面色红润，与中国女排功勋郎平颇有几分神似。

“我从小长得高、跑得快，小学就入选了田径队练跨栏，差一点儿走上专业运动员的道路。”锻炼之余，王桂青讲起了她的体育生涯。

小学阶段练田径，王桂青打下了扎实的基本功。中学时代，她已经身高1.71米，开始打篮球，一打就是几十年。直到退休前，她都是单位女篮雷打不动的主力中锋。工作的那些年，她多次参加偃师以及全市的职工篮球比赛，获得了优异的成绩。

十多年前，王桂青退休后接触到气排球运动，立刻着了迷。

“隔着网，没有身体接触；球轻且柔软，击打不费力；运动量适中，对中老年人非常友好……”就这样，在王桂青等一群气排球运动爱好者的努力下，偃师成立了气排球协会。

那个时候，洛阳的气排球运动刚刚起步，偃师当地的气排球实力较强，经常参加全省、全国大赛。因为群众基础好，偃师于2015年荣膺“全国老年气排球之乡”，此后几年，王桂青和队友们连夺5届全国气排球之乡交流活动优胜奖、4届全省大赛金牌。

“这两年，我上场比赛的机会少了，更多是当裁判。”王桂青说，为了保持良好的体能，她每天一早起床，先打八段锦，然后拿着气排球到健身广场，练习垫球、扣球，一打就是两个多小时。

“退休前，我经常伏案绘图，导致多年颈肩疼痛。退休后，打了十多年的气排球，这些病痛不治而愈。”王桂青开心地说，除了强身健体，气排球还能愉悦身心，其社交功能对中老年人也大有裨益。比如，全国气排球之乡交流活动，每年要在全国多个城市举办分站赛，王桂青就和姐妹们一起，前往云南、广东等地，饱览祖国大好河山，以球会友，展示洛阳中老年人风采。

“气排球具有易上手、安全性较高等特点。中老年人练习时，需注意以下事项。”王桂青说，运动前要充分热身，尤其做好关节韧带的拉伸；运动时选宽松的衣物和相对柔软的场地；锻炼过程中要劳逸结合，当出现呼吸急促、大汗淋漓等状况，要及时休息，一旦出现胸闷、头晕、腹痛、呕吐等症状时，要视恢复情况及时就医。运动之后，要注意腿部和上肢肌肉的拉伸，有助于缓解疲劳，加快恢复。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)